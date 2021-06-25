Прямой эфир

Роман Головченко: «События последнего времени доказали, что мы не станем принимать надиктованное нам извне решение»

25 июня 2021 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат парламента. Это традиционный отчет о проделанной работе правительством перед сенаторами и депутатами. 25 июня в Палате представителей завершили законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Домашнее насилие. Как теперь закон будет защищать белорусов?

Роман Головченко: «События последнего времени доказали, что мы не станем принимать надиктованное нам извне решение»-1

24 июня депутаты собрались и для рассмотрения пятерки законопроектов. Один из самых важных – об изменении Конституции Беларуси. Законопроект нацелен на экономию бюджетных средств и повышение роли местных депутатов.

Андрей Савиных о поправках в Таможенный кодекс: очень много дополнений и деталей, которые направлены на упрощение процедур

Роман Головченко: «События последнего времени доказали, что мы не станем принимать надиктованное нам извне решение»-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
События последнего времени доказали, что мы не станем принимать надиктованное нам извне решение и будем решения принимать сами, основанные на нуждах и запросах белорусского общества. Именно таким решением является представляемый сегодня законопроект. Этот документ предусматривает корректировку Конституции в части проведения выборов депутатов парламента и местных Советов депутатов в единый день, а также продление каденции местных Советов депутатов 28 созыва.

# Закон # общество # Роман Головченко # Анатолий Сивак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Савиных о поправках в Таможенный кодекс: очень много дополнений и деталей, которые направлены на упрощение процедур
25 июня 2021 18:20

Андрей Савиных о поправках в Таможенный кодекс: очень много дополнений и деталей, которые направлены на упрощение процедур

«Позволит укрепить политическую систему нашей страны». Сенаторы на итоговом заседании одобрили 10 законопроектов
25 июня 2021 18:10

«Позволит укрепить политическую систему нашей страны». Сенаторы на итоговом заседании одобрили 10 законопроектов

«Сейчас ощущаю радость и гордость». В Минске молодым милиционерам вручили первые офицерские и очередные звания
25 июня 2021 17:58

«Сейчас ощущаю радость и гордость». В Минске молодым милиционерам вручили первые офицерские и очередные звания