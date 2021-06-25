Роман Головченко: «События последнего времени доказали, что мы не станем принимать надиктованное нам извне решение»

Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат парламента. Это традиционный отчет о проделанной работе правительством перед сенаторами и депутатами. 25 июня в Палате представителей завершили законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Домашнее насилие. Как теперь закон будет защищать белорусов?

24 июня депутаты собрались и для рассмотрения пятерки законопроектов. Один из самых важных – об изменении Конституции Беларуси. Законопроект нацелен на экономию бюджетных средств и повышение роли местных депутатов. Андрей Савиных о поправках в Таможенный кодекс: очень много дополнений и деталей, которые направлены на упрощение процедур