Роман Головченко: «События последнего времени доказали, что мы не станем принимать надиктованное нам извне решение»

Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат парламента. Это традиционный отчет о проделанной работе правительством перед сенаторами и депутатами. 25 июня в Палате представителей завершили законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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24 июня депутаты собрались и для рассмотрения пятерки законопроектов. Один из самых важных – об изменении Конституции Беларуси. Законопроект нацелен на экономию бюджетных средств и повышение роли местных депутатов.
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Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
События последнего времени доказали, что мы не станем принимать надиктованное нам извне решение и будем решения принимать сами, основанные на нуждах и запросах белорусского общества. Именно таким решением является представляемый сегодня законопроект. Этот документ предусматривает корректировку Конституции в части проведения выборов депутатов парламента и местных Советов депутатов в единый день, а также продление каденции местных Советов депутатов 28 созыва.