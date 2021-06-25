Епископ Гродненский и Волковысский: «Мы верим в то, что наше Отечество будет укрепляться, и Господь будет благословлять всех нас»

Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место с пятивековой историей известно всему православному миру, каждый год сюда приезжают верующие. Здесь 25 июня прошел рабочий день главы государства.

Именно трудами первого в истории независимой Беларуси главы православной церкви было подписано соглашение, которое определило особые отношения между государством и православной церковью. Беларусь – страна светская. Но власть признает огромное влияние, которое оказывает церковь на формирование культурных, исторических и национальных традиций белорусского народа. 23 совместные программы в сфере образования и культуры, милосердия и патриотического воспитания. Всебелорусские молодежные акции по наведению порядка и, конечно, совместные праздники.

Антоний, епископ Гродненский и Волковысский:

Мы будем развивать наше сотрудничество в области социального служения, в области просвещения, гуманитарных направлений и с помощью Божией мы верим в то, что наше Отечество будет укрепляться, и Господь будет благословлять всех нас. Государство – это институт, который сохраняет порядок, благоденствие в стране. Главная ценность – это наш народ и наша родная земля, ради которой мы трудимся и ради которой мы готовы жертвовать собой.

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