Красных дипломов больше, чем в 2020-м. Дмитрий Пиневич посетил выпускной в БГМУ

В торжественной обстановке прошла традиционная церемония посвящения в профессию врача и провизора. 70 выпускников в 2021 году окончили этот вуз с отличием. Красных дипломов на пару десятков больше, чем в 2020 году. Подспорьем на первых рабочих местах станет тот опыт, который студенты-медики получили во время пандемии.

Полина Микульская, выпускница Белорусского государственного медицинского университета: Во время пандемии я работала на должности медицинской сестры в 4-й больнице, в отделении анестезиологии и реанимации, где я помогала докторам, ухаживала за пациентами и набиралась навыков, которые в дальнейшем помогут мне в моей будущей профессии. Там я и решила, что дальше буду продолжать свою работу на должности анестезиолога-реаниматолога и набралась много новых знаний и навыков. И главное – помогала людям.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

На пятых-шестых курсах эти выпускники участвовали – многие их них в красных зонах – в организации медицинской помощи с теми полномочиями, которые были возможны как студентам (на различных рабочих местах). Вот этот наш тренд практикоориентированности – то, что всегда отличало медицинское образование в какой-то степени от других образовательных процессов, сыграло свою роль.

Поэтому мы, конечно же, ждем с нетерпением наших выпускников. Именно они будут первыми в резидентуре, именно они первыми будут тестировать информационные платформы, те новации, которые в конце прошлого календарного года были введены в нашей стране и будут развиваться.