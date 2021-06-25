Президент Беларуси в Жировичах: «Будущие священнослужители должны достойно обучаться и достойно здесь жить»

Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место с пятивековой историей известно всему православному миру, каждый год сюда приезжают верующие. Здесь 25 июня прошел рабочий день главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь расположен мужской монастырь, духовная семинария. Основная духовная семинария. Надо посмотреть, что мы еще не сделали для семинаристов. Это не только основа православной церкви, но и значительный камень в фундаменте белорусской государственности. Будущие священнослужители должны достойно обучаться и достойно здесь жить. Свой покой получил наш Митрополит Филарет, который преданно и надежно служил Беларуси. Мудрый духовный наставник. Здесь немало сделано, но надо закончить это, надо, чтобы эта жемчужина была жемчужиной и получила соответствующую огранку. Место великолепное. Надо объявить конкурс на восстановление и монастыря, и этих храмов. Лучший проект до конца года мы должны начать реализовывать.

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