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Устлана белами розами. Александр Лукашенко посетил могилу Митрополита Филарета

25 июня 2021 19:06
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Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место с пятивековой историей известно всему православному миру, каждый год сюда приезжают верующие. Здесь 25 июня прошел рабочий день главы государства.

Устлана белами розами. Александр Лукашенко посетил могилу Митрополита Филарета-1

Когда-то Жировичский монастырь стал духовным домом почетного Патриаршего экзарха Беларуси Митрополита Филарета. После десятков лет религиозных гонений здешней семинарии, митрополит Филарет вернул ее к духовной жизни и сам стал учителем для сотен священников. Он скончался 12 января 2021 года. Свой неполный век (85 лет) Филарет посвятил служению Богу, более 20 лет возглавлял Белорусскую православную церковь. Быть похороненным здесь, в Жировичах, рядом с могилой старца Митрофана – воля самого Митрополита Филарета.

Устлана белами розами. Александр Лукашенко посетил могилу Митрополита Филарета-4

Сегодня могила Митрополита Филарета устлана белыми розами – знак памяти и почтения от Президента и любимые цветы покойного Владыки.

Устлана белами розами. Александр Лукашенко посетил могилу Митрополита Филарета-7

Юлия Бешанова, политический обозреватель:
Его вклад в религиозное развитие страны переоценить невозможно, но белорусы ценили экзарха как человека с особо чистой и светлой душой. Наверное, именно поэтому минуты памяти в честь Митрополита Филарета такие искренне молчаливые.

Устлана белами розами. Александр Лукашенко посетил могилу Митрополита Филарета-10

Именно трудами первого в истории независимой Беларуси главы православной церкви было подписано соглашение, которое определило особые отношения между государством и православной церковью. Беларусь – страна светская. Но власть признает огромное влияние, которое оказывает церковь на формирование культурных, исторических и национальных традиций белорусского народа. 23 совместные программы в сфере образования и культуры, милосердия и патриотического воспитания. Всебелорусские молодежные акции по наведению порядка и, конечно, совместные праздники.

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# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Филарет # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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