Устлана белами розами. Александр Лукашенко посетил могилу Митрополита Филарета

Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место с пятивековой историей известно всему православному миру, каждый год сюда приезжают верующие. Здесь 25 июня прошел рабочий день главы государства.

Когда-то Жировичский монастырь стал духовным домом почетного Патриаршего экзарха Беларуси Митрополита Филарета. После десятков лет религиозных гонений здешней семинарии, митрополит Филарет вернул ее к духовной жизни и сам стал учителем для сотен священников. Он скончался 12 января 2021 года. Свой неполный век (85 лет) Филарет посвятил служению Богу, более 20 лет возглавлял Белорусскую православную церковь. Быть похороненным здесь, в Жировичах, рядом с могилой старца Митрофана – воля самого Митрополита Филарета.

Сегодня могила Митрополита Филарета устлана белыми розами – знак памяти и почтения от Президента и любимые цветы покойного Владыки.