«Нужна по-хорошему агрессивная политика». Какие идеи должна нести белорусская книга и не вытеснил ли её интернет?
Новости Беларуси. В студии программы Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси, директор, главный редактор издательского дома «Звязда», и Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Юлия Бешанова, СТВ:
В преддверии начала учебного года и Дня письменности поговорим на вечную тему – о писателях, о классике, о литературе. Сегодня большинство из нас, большинство молодых людей все новости, все, что интересно, получают из интернета, короткие сообщения в Telegram-каналах, в других мессенджерах. Насколько сегодня литература имеет право на существование, насколько литература сегодня актуальна, насколько читаем?
Можно ли говорить, что место книги заняла электронная ее версия?
Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси, главный редактор издательского дома «Звязда»:
Такое пытанне на перадачу ў двух-трох-чатырох часцях і тамах. Канечне, той запатрабаванасці, якая была 30-40-50 гадоў таму, няма. Калі мы перагорнем старонкі і паглядзім у выхадныя дадзеныя такіх кніг, як «Маладая гвардыя» або «Ціхі Дон», там размова пра мільённыя тыражы. Калі гаварыць пра беларускую літаратуру, кнігі на беларускай мове, таксама раманы Шамякіна выдаваліся тыражамі ў 100-200 тысяч экзэмпляраў, таксама як і аповесці Васіля Быкава. Канечне, запатрабаванасці такой зараз няма.
Юлия Бешанова:
Можно говорить о том, что на место печатной книги пришла электронная ее версия?
Александр Карлюкевич:
Тым не менш электронная версія, калі гаварыць пра карыстальнікаў, я баюся, што рэдка якую кнігу можна знайсці, якую паклікалі мільёны інтэрнэт-чытачоў.
Юлия Бешанова:
Раньше говорили, что писатели – властители дум. Насколько сейчас на идеологическом поле писатели – активные игроки и вообще литература – активный игрок?
Об идеологии в книгоиздании
Александр Карлюкевич:
Справа ў тым, што на ідэалагічным поле ўсе, хто выступае ў публічны фармат, не важна – гэта друкаваная кніга, не важна, якім тыражом, альбо гэта Telegram-канал, усе займаюцца ідэалогіяй так ці інакш. Выказваючы сваю думку, падтрымку тых ці іншых грамадскіх, палітычных, сацыяльных навацый, аўтары гэтых меркаванняў альбо вялікіх твораў выкладаюць сваю пазіцыю.
Юлия Бешанова:
Насколько востребована сейчас такая литература? Идеологическая, назовем ее так.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я вам скажу, что книга была, есть и будет. Это классика, от которой мы никогда не откажемся, человечество от этого не откажется. Интернет, я уверен, тоже был и останется частью нашей жизни. Да, сегодня читают меньше, но читают в интернете. Я, к примеру, как человек молодой пока не вижу разницы – читать книгу или читать это же произведение в мессенджере или у себя в телефоне. Знаю сотню людей, которые, в принципе, так и делают. Они все равно читают. Вопрос правильно был задан по поводу идеологической составляющей. Безусловно, сегодня писатели, и мы знаем еще из советской нашей истории и в принципе из мировой истории, это мощное идеологическое оружие, которое сегодня используется как против нашего государства, так и мы работаем на этом фронте, и Союз писателей прекрасно эту функцию в этом вопросе выполняет. Мы знаем, как сегодня влияют определенные произведения, в том числе пытаются влиять, на умы нашей молодежи.
Попадаются антигосударственные книги. Нужна по-хорошему агрессивная политика
Сергей Клишевич:
Совсем недавно, читая в Telegram-каналах, мы видим, что все чаще и чаще развертываются скандалы на фоне того, что наши общественные активисты, патриоты ищут в определенных магазинах. Им попадаются вот эти книги, где антигосударственные, даже античеловеческие подходы обрисовываются. Эти книги популяризируются среди нашей молодежи. Самое интересное, что молодежь их покупает под «соусом», так скажем, массированной информационной рекламы, которая сопровождает издание каждой такой литературы. Нам сегодня, конечно, немного этого не хватает. Нужна по-хорошему агрессивная политика. И у нас достаточно интересных писателей и молодых ребят, которые сегодня пишут. Понятно, что здесь очень много нюансов, нужно отдельную передачу посвятить им – как развивать эти направления, какая финансовая составляющая этого вопроса, сколько сегодня получают за те же произведения наши молодые авторы, как это происходит в других странах мира, как они поддерживаются государством.
Александр Карлюкевич:
Прашу прабачэння, што перабіваю, але па-першае, калі гаварыць пра агрэсіўны характар таго, што знаходзіцца на кніжным рынку, то кніжны рынак розны: дзяржаўны, прыватны. Напрыклад, у Міністэрстве інфармацыі ёсць такая дзяржаўная структура – адкрытае акцыянернае таварыства «Белкніга». Сёння гэта недзе больш 100 гандлёвых кропак – не толькі «Светач», не толькі цэнтральныя кніжныя кнігарні, не толькі Дом кнігі «Веды», які знаходзіцца каля станцыі метро Купалаўская, але яшчэ і дзясяткі кнігарняў па краіне. І спажывец кнігі, які жыве, напрыклад, у невялікіх райцэнтрах, я ўжо не гавару пра маленькія паселішчы, гавару, што іх мала. І я думаю, што лінейка тых кніг, якія выдадзены ў гэтых дзяржаўных кнігарнях, дастаткова зразумелая, нармальная. Там няма ніякай агрэсіўнай літаратуры, якая б, скажам так, супярэчыла дзяржаўнай палітыцы. Ёсць асобныя назвы. Яны, магчыма, патрапілі чатыры-пяць-дзесяць гадоў таму. Каб выявіць усе гэтыя назвы, размова літаральна пра дзясяткі тысяч назваў кніг, якія выдаюцца.
Юлия Бешанова:
Переиздаются они тоже под разными названиями?
Александр Карлюкевич:
Пачакайце, яны не перавыдаюцца. Сёння ў Міністэрстве інфармацыі дастаткова – прашу прабачэння, што адказваю за міністэрства, але Саюз пісьменнікаў вельмі так цесна супрацоўнічае з міністэрствам – дарэчы, у нас, у Саюзе пісьменнікаў, створана група па кантролю за якасцю кніжнай прадукцыі. Група, у якой удзельнічаюць і вядомыя публіцысты, члены Саюза пісьменнікаў, у прыватнасці Андрэй Мукавозчык, які працуе ў «СБ. Беларусь сегодня». Дарэчы, ён член Прэзідыума Саюза пісьменнікаў. Узначальвае яе Уладзіслаў Станіслававіч Цыдзік, такі вядомы фотапубліцыст, публіцыст, кандыдат навук. І наколькі грамадскасць заўважае гэта, гэта ўсё становіцца прадметам разгляду, і не толькі ў Саюзе пісьменнікаў, але і ў рэспубліканскай альбо абласных камісіях па супрацьдзеянню экстрэмізму.
Александр Карлюкевич:
У адносінах да агрэсіўнасці, пра якую вы выказаліся, пагадзіўся б у другой частцы – калі гэтая агрэсіўнасць скіравана на прапаганду той літаратуры, якая можа ўплываць на выхаванне, якая носіць станоўчы характар, якая прапаведвае добрыя, гуманістычныя, маральныя, духоўныя аспекты. Вось гэтага як раз не хапае. Вельмі спадзяваемся, што такім памагатым для беларускіх пісьменнікаў, пісьменнікаў нашай краіны выступіць у першую чаргу тэлебачанне.
Читайте также:
«Такой литературы быть не должно». Есть ли цензура в белорусском книгоиздании? Мнение депутата
Сергей Клишевич: когда нашей белоруске давали Нобелевскую премию, вполне возможно, что тогда уже был план 2020 года
«Их сегодня дефицит». Почему в Беларуси не хватает самобытных современных писателей и где искать новые имена?