«Нужна по-хорошему агрессивная политика». Какие идеи должна нести белорусская книга и не вытеснил ли её интернет?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я вам скажу, что книга была, есть и будет. Это классика, от которой мы никогда не откажемся, человечество от этого не откажется. Интернет, я уверен, тоже был и останется частью нашей жизни. Да, сегодня читают меньше, но читают в интернете. Я, к примеру, как человек молодой пока не вижу разницы – читать книгу или читать это же произведение в мессенджере или у себя в телефоне. Знаю сотню людей, которые, в принципе, так и делают. Они все равно читают. Вопрос правильно был задан по поводу идеологической составляющей. Безусловно, сегодня писатели, и мы знаем еще из советской нашей истории и в принципе из мировой истории, это мощное идеологическое оружие, которое сегодня используется как против нашего государства, так и мы работаем на этом фронте, и Союз писателей прекрасно эту функцию в этом вопросе выполняет. Мы знаем, как сегодня влияют определенные произведения, в том числе пытаются влиять, на умы нашей молодежи.

Попадаются антигосударственные книги. Нужна по-хорошему агрессивная политика

Сергей Клишевич:

Совсем недавно, читая в Telegram-каналах, мы видим, что все чаще и чаще развертываются скандалы на фоне того, что наши общественные активисты, патриоты ищут в определенных магазинах. Им попадаются вот эти книги, где антигосударственные, даже античеловеческие подходы обрисовываются. Эти книги популяризируются среди нашей молодежи. Самое интересное, что молодежь их покупает под «соусом», так скажем, массированной информационной рекламы, которая сопровождает издание каждой такой литературы. Нам сегодня, конечно, немного этого не хватает. Нужна по-хорошему агрессивная политика. И у нас достаточно интересных писателей и молодых ребят, которые сегодня пишут. Понятно, что здесь очень много нюансов, нужно отдельную передачу посвятить им – как развивать эти направления, какая финансовая составляющая этого вопроса, сколько сегодня получают за те же произведения наши молодые авторы, как это происходит в других странах мира, как они поддерживаются государством.