«Вы не увидите обычных касс». Отделение Беларусбанка нового формата открылось в Минске

Новости Беларуси. Бесконтактный кассир, видеостены, беспроводные станции зарядки для телефонов и дизайнерский стиль интерьера. Все для удобства клиентов Беларусбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отделение нового формата 30 августа открылось в столице. Подробнее в материале нашего корреспондента Карины Верховцевой.

Карина Верховцева, корреспондент:

Электронной очередью и бесконтактной оплатой в век современных технологий уже никого не удивить. Однако Беларусбанк не стоит на месте, внося передовые технологии в работу.

Отделение концептуально нового формата приняло первых клиентов. Здесь нет кассовых кабин ­– исключительно открытые рабочие места. И, что удивительно, отсутствует прямой контакт сотрудников банка с денежными купюрами. За всю наличку отвечает электронный кассир.

Вся нужная информация об услугах – в планшетах. Промо-ролики – на стенах. А поставить свой гаджет на зарядку можно просто положив его на стол. Вот оно, то самое технобудущее. Не забыли и о самых юных посетителях – интерактивная зона для детей.

Виктор Ананич, председатель правления Беларусбанка, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для нас это сегодня особое событие, уникальное событие. Такого формата отделения мы еще не открывали. Здесь использованы все новейшие технологии. Вы не увидите обычных касс, за которыми работают наши сотрудники, и которые разделяют клиента и нашего сотрудника. Здесь работают электронные кассиры. В данном отделении созданы комфортные рабочие места открытого типа, на которых наши клиенты могут получить весь спектр банковских услуг в такой спокойной, доброжелательной обстановке.

Татьяна Карпович, управляющий отделением № 510/132 Беларусбанка:

Здесь команда профессионалов. Мы всегда рады помочь клиенту. Нас восемь человек: я, консультант всегда для помощи в зоне самообслуживания. И плюс специалисты. Нам приятно работать в таком комфортном и современном офисе. Торжественная церемония открытия 30 августа стала приятным подарком клиентам к вековому юбилею самого банка, а также дню рождения Минска.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Замечательные впечатления! В очередной раз можно сказать, что Минск – современная, европейская и умная столица. И сегодня открытие подобного отделения говорит о том, что у нас все впереди. И современные технологии просто вливаются в нашу жизнь. Очень приятно, что такой прекрасный объект появился в преддверии Дня города – Минску 955 лет! Конечно, минчане оценят этот прекрасный подарок.

И правда, минчане оценят и уже оценили. Первые клиенты – с улыбкой на лице. Это ли не самый главный показатель профессионализма и качества?