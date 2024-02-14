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«Сегодня голод в учебных заведениях». Почему в Беларуси не хватает преподавателей техдисциплин?

14 февраля 2024 17:07
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Качество образования, тем более в Год качества. Резонансный разговор во Дворце Независимости, который состоялся накануне, обозначил новые задачи и приоритеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От уровня подготовки будущих специалистов зависит работа нашей экономики, а проблем в образовании, на которые не раз не просто обращал внимание Президент, а ставил задачу – решить, по-прежнему хватает.

«Сегодня голод в учебных заведениях». Почему в Беларуси не хватает преподавателей техдисциплин?-1

Сегодня кадры есть, это, что называется, старая школа. На наш век хватит. Но мудрый политик думает наперед. Вчерашнее совещание у Президента и отдельные его тезисы вызвали большой резонанс в обществе. Глава государства озвучил то, о чем говорят люди между собой.

«Сегодня голод в учебных заведениях». Почему в Беларуси не хватает преподавателей техдисциплин?-4

Александр Шатько, общественный деятель:
Нехватка специалистов, преподавателей по техническим дисциплинам ощущается и сегодня очень серьезно. Многие вузы позакрывали педагогическое направление преподавания специальных дисциплин, касающихся инженерии, электроники и так далее. Сегодня голод в учебных заведениях. Не только в профессионалах, которые смогли бы рассказать о работе агрегатов и машин, но еще и в профессионалах, которые смогли бы обладать преподавательскими качествами. А это педнаправление. Я думаю, что вузам надо вернуться к этим педнаправлениям: не закрывать их, а, наоборот, открывать их по спецдисциплинам.

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# Государственная политика в области образования # общество # Полина Королева # Александр Шатько

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