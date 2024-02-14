«Сегодня голод в учебных заведениях». Почему в Беларуси не хватает преподавателей техдисциплин?

Качество образования, тем более в Год качества. Резонансный разговор во Дворце Независимости, который состоялся накануне, обозначил новые задачи и приоритеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От уровня подготовки будущих специалистов зависит работа нашей экономики, а проблем в образовании, на которые не раз не просто обращал внимание Президент, а ставил задачу – решить, по-прежнему хватает.

Сегодня кадры есть, это, что называется, старая школа. На наш век хватит. Но мудрый политик думает наперед. Вчерашнее совещание у Президента и отдельные его тезисы вызвали большой резонанс в обществе. Глава государства озвучил то, о чем говорят люди между собой.