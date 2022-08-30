Сергей Клишевич: когда нашей белоруске давали Нобелевскую премию, вполне возможно, что тогда уже был план 2020 года

Юлия Бешанова, СТВ: В преддверии начала учебного года и Дня письменности поговорим на вечную тему – о писателях, о классике, о литературе. Если говорить про Нобелевскую премию, все чаще ее отдают неизвестным для достаточно широкой публики авторам. Что это?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Любой здравомыслящий человек понимает, что Нобелевская премия в гуманитарной сфере – это чистой воды политика. Просто факт: Барак Обама – Нобелевская премия мира. Человек, который разбомбил Ливию, вел войну в Ираке, Сирии и других государствах, на руках которого тысячи загубленных жизней людей на Ближнем Востоке и в других странах, получает Нобелевскую премию мира. Доверять сегодня этим премиям не стоит. Сегодня это такая картинка. Если, к примеру, в Америке мы обратимся, чтобы кто-то рассказал об американских писателях, нобелевских лауреатах, там вряд ли кто-то знает, потому что там статус писателя совсем другой уровень имеет. У нас еще с советского времени идет воспитание, что это уважаемый человек в обществе, фигура влиятельная. Этим иностранные спецслужбы, которые эти вопросы координируют, пользуются. У нас есть свои премии: премия «За духовное возрождение», премия Союзного государства. Там действительно люди, которые положили свой труд на алтарь развития нашего государства. Это заслуженные люди, которых мы должны ценить, знать и уважать. А отношение к лауреатам Нобелевской премии в гуманитарной сфере – по большей части это чистой воды политика, и ничего больше.

Мы сегодня видим, когда давали нашей белоруске эту Нобелевскую премию, вполне возможно, что тогда уже был план 2020 года, чтобы запустить в общество троянского коня, надуть известную и уважаемую фигуру этой премией, чтобы она дальше здесь руководила определенными процессами. Но не получилось. И не получится. Мы должны помнить, чтить, рассказывать и изучать на уроках литературы историю наших национальных героев, деятелей культуры, писателей, которых у нас предостаточно.