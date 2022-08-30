«Такой литературы быть не должно». Есть ли цензура в белорусском книгоиздании? Мнение депутата
Новости Беларуси. В студии программы Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси, директор, главный редактор издательского дома «Звязда», и Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Юлия Бешанова, СТВ:
В преддверии начала учебного года и Дня письменности поговорим на вечную тему – о писателях, о классике, о литературе. Сегодня большинство из нас, большинство молодых людей все новости, все, что интересно, получают из интернета, короткие сообщения в Telegram-каналах, в других мессенджерах.
Наши госучреждения большую работу проводят. Мы строим свое суверенное государство
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наши государственные учреждения, в том числе и магазины государственной формы собственности и наш Союз писателей, большую работу проводят. Интернет тут одно, но все же мы строим свое суверенное независимое государство. В принципе, для человека, который сегодня определяет политику государственного направления, нет разницы, государственный это магазин или частный. Если, к примеру, эта литература пропагандирует ЛГБТ, если эта литература прославляет сегодня предателей и пособников нацистов...
Юлия Бешанова:
Такие книги тоже видели на прилавках?
«Цензура в XXI веке просто невозможна, потому что есть интернет»
Сергей Клишевич:
Конечно. Нет разницы, какой формы собственности этот магазин – такой литературы быть не должно. Понятно, цензура в XXI веке просто невозможна, потому что есть интернет.
Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси, главный редактор издательского дома «Звязда»:
Я як раз не сказаў, што цэнзура немагчыма. Сёння таксама патрэбны механізмы падобнага характару.
Сергей Клишевич:
Совершенно верно. Я все же констатирую факт, что интернет сегодня не позволит нам обеспечивать цензуру в том понимании слова, которое мы привыкли воспринимать еще с советских времен. Но запрещать сегодня, ограничивать торговлю, зарабатывать деньги тем, кто сегодня на этом наживается и одновременно разрушает наше общество изнутри, в том числе и гражданское наше общество, молодежь – мы должны всячески этому препятствовать.
Юлия Бешанова:
Литература продолжает влиять на умы.
Сергей Клишевич:
Безусловно, и если бы этого не было, никто бы не писал, не издавал, не распространял.
Александр Карлюкевич:
У тым выпадку, калі яна выклікае скандал.
Сергей Клишевич:
Кстати, скандалы, которые часто раздуваются…
Юлия Бешанова:
Согласитесь, стоит громко сказать, что мы запретили какую-то книгу…
Нужно ограждать молодежь от суррогата, который пытаются нам навязать в том числе через книги и интернет
Сергей Клишевич:
Про то и речь. Это вызывает рекламу самой книги. Поэтому должна быть тонкая, ювелирная работа, как в принципе и вся идеологическая работа. В принципе она не должна быть напоказ, какой-то пиар она не приемлет. Должна быть в этом вопросе тонкая идеологическая работа, которая будет делать наше общество культурным, писательское сообщество, наше книжное сообщество приемлемым для развития нашего суверенного, молодого, независимого государства. И будет ограждать нашу молодежь от всякого рода суррогата, который постоянно пытаются нам навязать сегодня, в том числе и через книжные магазины, интернет. Слава богу, в интернете, может, уже научились работать. Мы видим, как только где-то какой-то сайт сегодня призывает к экстремизму, антигосударственным каким-то действиям против Беларуси – день-два буквально, и Министерством информации (спасибо им) решения принимаются. Такие же действия должны быть и в отношении издательской деятельности.
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