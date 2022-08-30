«Такой литературы быть не должно». Есть ли цензура в белорусском книгоиздании? Мнение депутата

Новости Беларуси. В студии программы Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси, директор, главный редактор издательского дома «Звязда», и Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

В преддверии начала учебного года и Дня письменности поговорим на вечную тему – о писателях, о классике, о литературе. Сегодня большинство из нас, большинство молодых людей все новости, все, что интересно, получают из интернета, короткие сообщения в Telegram-каналах, в других мессенджерах. Наши госучреждения большую работу проводят. Мы строим свое суверенное государство

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наши государственные учреждения, в том числе и магазины государственной формы собственности и наш Союз писателей, большую работу проводят. Интернет тут одно, но все же мы строим свое суверенное независимое государство. В принципе, для человека, который сегодня определяет политику государственного направления, нет разницы, государственный это магазин или частный. Если, к примеру, эта литература пропагандирует ЛГБТ, если эта литература прославляет сегодня предателей и пособников нацистов... Юлия Бешанова:

Такие книги тоже видели на прилавках? «Цензура в XXI веке просто невозможна, потому что есть интернет» Сергей Клишевич:

Конечно. Нет разницы, какой формы собственности этот магазин – такой литературы быть не должно. Понятно, цензура в XXI веке просто невозможна, потому что есть интернет.