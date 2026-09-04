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Новости по тегу #Александр Карлюкевич

Международный круглый стол прошел в Министерстве информации и Костюковичском РЦК
04 сентября 2026 17:27

Международный круглый стол прошел в Министерстве информации и Костюковичском РЦК

В Доме литератора прошла церемония прощания с народным поэтом Беларуси Владимиром Каризной
07 марта 2026 17:18

В Доме литератора прошла церемония прощания с народным поэтом Беларуси Владимиром Каризной

Номер «Звязды» вызвал у немцев панику! История газеты, которую фашисты боялись больше оружия
09 мая 2025 11:31

Номер «Звязды» вызвал у немцев панику! История газеты, которую фашисты боялись больше оружия

Книгу «Наш Президент» презентовали в Могилёве
27 марта 2025 18:24

Книгу «Наш Президент» презентовали в Могилёве

Бренд страны – в НАН Беларуси презентовали издание «Наш Президент»
20 марта 2025 17:26

Бренд страны – в НАН Беларуси презентовали издание «Наш Президент»

Очень востребована у читателей – какой получилась книга «Наш Президент» и как её можно купить
29 января 2025 18:24

Очень востребована у читателей – какой получилась книга «Наш Президент» и как её можно купить

В Минске состоялся Международный круглый стол «Время выбрало нас» ко Дню белорусской письменности
29 августа 2024 18:28

В Минске состоялся Международный круглый стол «Время выбрало нас» ко Дню белорусской письменности

Союз писателей Беларуси отмечает 90-летний юбилей
08 июня 2024 10:40

Союз писателей Беларуси отмечает 90-летний юбилей

«Умеет говорить просто о сложном». Участники медиафорума поделились впечатлениями от речи Президента
28 мая 2024 17:33

«Умеет говорить просто о сложном». Участники медиафорума поделились впечатлениями от речи Президента

Воспитывает любовь к чтению у детей. Рассказываем о квест-игре «В поисках супердруга К»
29 марта 2024 13:41

Воспитывает любовь к чтению у детей. Рассказываем о квест-игре «В поисках супердруга К»

Союз писателей Беларуси готовится отметить 90-летний юбилей
07 марта 2024 11:15

Союз писателей Беларуси готовится отметить 90-летний юбилей

Дуэт литературы и живописи. Новый художественный проект презентовали в Минске
27 января 2024 08:41

Дуэт литературы и живописи. Новый художественный проект презентовали в Минске