Новости по тегу #Александр Карлюкевич

Форум «Художественное слово – гуманитарный мост мира и добрососедства между народами и странами» объединил мастеров пера, переводчиков и представителей власти из Беларуси, России, Китая, Узбекистана и Азербайджана.
В истории Владимир Каризна останется человеком, который написал слова одного из главных символов независимой Беларуси. Каждая строчка Государственного гимна пропитана любовью к родной земле – именно эта искренность сделала текст бессмертным.
Тех, у кого находили хотя бы один экземпляр газеты, расстреливали. За голову Омельянюка обещали огромные деньги.
Ознакомиться с изданием в Могилевском государственном университете имени Кулешова собрались около 500 человек.
Представители авторского коллектива выступили перед научной общественностью и раскрыли интересные подробности процесса создания этого труда.
Огромное количество заявок на издание, типография даже не успевает отгружать. Купить книгу «Наш Президент» можно и в центральных книжных магазинах Минска. Со временем, буквально в течение недели, издание появится в регионах страны.
Диалог прошел в преддверии Дня белорусской письменности и объединил представителей творческой интеллигенции из Беларуси, России, Китая, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Зарубежные эксперты присоединились к беседе в формате онлайн.
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