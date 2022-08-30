«Очень многое зависит от родителей». Как заинтересовать ребёнка книгами, если он не выпускает из рук смартфон?

Юлия Бешанова, СТВ: В преддверии начала учебного года и Дня письменности поговорим на вечную тему – о писателях, о классике, о литературе. Сегодня большинство из нас, большинство молодых людей все новости, все, что интересно, получают из интернета, короткие сообщения в Telegram-каналах, в других мессенджерах. Насколько сейчас хватает уроков литературы, в том числе и белорусской, в школе? Как заинтересовать детей, чтобы они читали, когда все сидят в гаджетах?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Тут очень многое зависит от родителей. Я сам как родитель это сегодня вижу. Если мама с папой приучат, если я, к примеру, одну книжку про войну прочитал раз 40, я просто любил перечитывать каждый факт, потому что она лежала дома, телефонов, слава богу, тогда еще не было в таком формате, в каком мы сейчас пользуемся. И сегодня я вижу, если мама ребенку своему привьет это с самых ранних лет, будут книжки дома лежать на каждом углу, где можно взять и почитать, полистать, начиная даже с картинок, то это все будет. А если мама и папа будут заниматься своими делами, а ребенку давать телефон, мол, вот тебе YouTube, TikTok, смотри все ролики, то и воспитание такое будет. И что потом просить? О каком духовном развитии, о моральной стороне нашего подрастающего поколения мы можем говорить?

Поэтому, конечно, здесь первоочередная задача – это родители. Если родитель хочет сегодня воспитать духовно обогащенного человека, который будет соответствовать всем тем моральным принципам, о которых мы привыкли говорить, которые воспитывало в нас еще советское поколение (наши родители, дедушки и бабушки), – пожалуйста. Если хотите себе человека, может, даже где-то с искривленной психикой, с психическими заболеваниями, а это не шутка, мы знаем, что сегодня гаджеты на это все влияют. Совсем недавно наблюдал маленького мальчика, который проиграл в игру и чуть не разнес кафе, где он сидел, смотрел, а мама занималась своими делами в телефоне. Если хотите такой результат, такое чадо себе воспитать, – пожалуйста, это ваш выбор. Как было здесь сказано, демократия полная. Но возможность у каждого воспитать духовно обогащенного молодого человека сегодня есть, ее предостаточно. Для этого государство делает все, и возможности есть все. Если не хотите это делать с помощью традиционной нашей книги, к которой мы все привыкли, можно сделать с помощью телефона, но никак не YouTube и других социальных сетей и месседжеров.

Принимает ли участие Союз писателей в формировании списка литературы, которую изучают в школах?