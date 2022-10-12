Новшества и востребованные корректировки. Какие законопроекты рассматривают парламентарии?

Новости Беларуси. От вопросов национальной безопасности и регулирования международных отношений в условиях санкций до заботы о детях с инвалидностью и расширения полномочий депутатов местных Советов. На IX заседании Палаты представителей рассмотрели два десятка вопросов, которые в нынешних реалиях звучат особенно актуально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новшествах современного белорусского законодательства – материал Полины Королевы.

Востребованные временем корректировки. Так емко можно описать повестку IX сессии парламентариев. Само время, а также опыт прошлых лет подталкивают депутатов к пересмотру и доработке законодательства. Так, новеллы приняли в рамках закона о государственной статистике: это ужесточение ответственности за распространение данных. Причем не только тех, которые в теории могут навредить национальной безопасности. Также был анонсирован стопроцентный переход в цифру, что сократит затраты на статистическое производство.

Парламентарии подписали и ряд соглашений, в частности, связанных с сотрудничеством в рамках Евразийского экономического союза. Основная задача – сделать правила игры справедливыми для всех стран-участниц.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для нас это выгодно, но выгодно – это одно, а второе – это должно быть справедливо. Мы все-таки союзники, справедливость должна быть и в отношении других стран (подробнее).

Полина Королева, корреспондент:

Сегодня особого внимания заслуживает законопроект и изменения в этот законопроект о местном управлении и самоуправлении. Так, парламентарии рассматривают возможность наделить местные органы власти дополнительными полномочиями. В том числе для ведения международной деятельности. Теперь мою карту налоговая сможет отследить через интернет-магазин? Рассказываем о новом законопроекте.

Также законопроект предусматривает финансирование инициатив от населения. Для этого достаточно будет обратиться в местный исполком. Елена Потапова: кто, как не сами граждане знают о каких-то социально значимых объектах, которые люди хотят видеть. Читать здесь.

Еще одной темой для обсуждения стали биометрические документы. С сентября 2021 года они вошли в обиход белорусов. Сегодня необходимо закрепить использование и специфику таких паспортов на законодательном уровне.

Валентина Ражанец, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

С точки зрения безопасности, с точки зрения сохранения суверенитета очень важно определить нормы о въезде и выезде как белорусов, так и иностранцев в Республику Беларусь и из нее. Кто не сможет выехать из Беларуси, согласно новому законопроекту?