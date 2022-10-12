Новшества и востребованные корректировки. Какие законопроекты рассматривают парламентарии?
Новости Беларуси. От вопросов национальной безопасности и регулирования международных отношений в условиях санкций до заботы о детях с инвалидностью и расширения полномочий депутатов местных Советов. На IX заседании Палаты представителей рассмотрели два десятка вопросов, которые в нынешних реалиях звучат особенно актуально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О новшествах современного белорусского законодательства – материал Полины Королевы.
Востребованные временем корректировки. Так емко можно описать повестку IX сессии парламентариев. Само время, а также опыт прошлых лет подталкивают депутатов к пересмотру и доработке законодательства. Так, новеллы приняли в рамках закона о государственной статистике: это ужесточение ответственности за распространение данных. Причем не только тех, которые в теории могут навредить национальной безопасности.
Также был анонсирован стопроцентный переход в цифру, что сократит затраты на статистическое производство.
Парламентарии подписали и ряд соглашений, в частности, связанных с сотрудничеством в рамках Евразийского экономического союза. Основная задача – сделать правила игры справедливыми для всех стран-участниц.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для нас это выгодно, но выгодно – это одно, а второе – это должно быть справедливо. Мы все-таки союзники, справедливость должна быть и в отношении других стран (подробнее).
Полина Королева, корреспондент:
Сегодня особого внимания заслуживает законопроект и изменения в этот законопроект о местном управлении и самоуправлении. Так, парламентарии рассматривают возможность наделить местные органы власти дополнительными полномочиями. В том числе для ведения международной деятельности.
Теперь мою карту налоговая сможет отследить через интернет-магазин? Рассказываем о новом законопроекте.
Также законопроект предусматривает финансирование инициатив от населения. Для этого достаточно будет обратиться в местный исполком.
Елена Потапова: кто, как не сами граждане знают о каких-то социально значимых объектах, которые люди хотят видеть. Читать здесь.
Еще одной темой для обсуждения стали биометрические документы. С сентября 2021 года они вошли в обиход белорусов. Сегодня необходимо закрепить использование и специфику таких паспортов на законодательном уровне.
Валентина Ражанец, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
С точки зрения безопасности, с точки зрения сохранения суверенитета очень важно определить нормы о въезде и выезде как белорусов, так и иностранцев в Республику Беларусь и из нее.
Кто не сможет выехать из Беларуси, согласно новому законопроекту?
IX сессия Палаты представителей началась 20 сентября. Она продлится до конца июня 2023 года. Совместное заседание белорусского парламента запланировано на следующей неделе. В числе актуальных вопросов – развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса.