Обезьяна спасла князя Витовта от пожара! Вот ещё несколько легенд и фактов о Старом замке в Гродно

Ко Дню народного единства – виртуальное путешествие по Гродно на СТВ!
История Старого замка в Гродно началась много столетий назад.
Ко Дню народного единства – виртуальное путешествие по Гродно на СТВ!
История Старого замка в Гродно началась много столетий назад.
Построенный в XIV веке, он был резиденцией князя Витовта. По легенде, пожар едва не погубил не только здание, но и высочайших особ. От пожара князя и его супругу спасла обезьяна. Согласно иной версии, морской котик, который жил при дворе.
Чтобы избежать повторения катастрофы, возвели каменный замок в готическом стиле, однако и в таком виде здание долго не просуществовало.
В XVI веке замок стал резиденцией короля Стефана Батория. Во время русско-польской войны Старый замок серьезно пострадал.
С 2017 года идет масштабная реставрация, призванная вернуть замку былое величие и сделать его туристической жемчужиной Гродно.
Смотрите видео – там показываем, как Старый замок в Гродно выглядел в разные эпохи.
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