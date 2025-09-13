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Обезьяна спасла князя Витовта от пожара! Вот ещё несколько легенд и фактов о Старом замке в Гродно

13 сентября 2025 13:51
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История Старого замка в Гродно началась много столетий назад.

Обезьяна спасла князя Витовта от пожара! Вот ещё несколько легенд и фактов о Старом замке в Гродно-2

Построенный в XIV веке, он был резиденцией князя Витовта. По легенде, пожар едва не погубил не только здание, но и высочайших особ. От пожара князя и его супругу спасла обезьяна. Согласно иной версии, морской котик, который жил при дворе.

Чтобы избежать повторения катастрофы, возвели каменный замок в готическом стиле, однако и в таком виде здание долго не просуществовало.

Обезьяна спасла князя Витовта от пожара! Вот ещё несколько легенд и фактов о Старом замке в Гродно-4

В XVI веке замок стал резиденцией короля Стефана Батория. Во время русско-польской войны Старый замок серьезно пострадал.

Обезьяна спасла князя Витовта от пожара! Вот ещё несколько легенд и фактов о Старом замке в Гродно-6

С 2017 года идет масштабная реставрация, призванная вернуть замку былое величие и сделать его туристической жемчужиной Гродно.

Смотрите видео – там показываем, как Старый замок в Гродно выглядел в разные эпохи.

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# Туризм # Достопримечательности Беларуси

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