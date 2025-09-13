Обезьяна спасла князя Витовта от пожара! Вот ещё несколько легенд и фактов о Старом замке в Гродно

Построенный в XIV веке, он был резиденцией князя Витовта. По легенде, пожар едва не погубил не только здание, но и высочайших особ. От пожара князя и его супругу спасла обезьяна. Согласно иной версии, морской котик, который жил при дворе.

Чтобы избежать повторения катастрофы, возвели каменный замок в готическом стиле, однако и в таком виде здание долго не просуществовало.