Теперь мою карту налоговая сможет отследить через интернет-магазин? Рассказываем о новом законопроекте

Новости Беларуси. В Беларуси ужесточат ответственность за распространение статистики, которая может навредить национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответсвующий законопроект рассматривают парламентарии. В целом на повестке 20 вопросов. В Палате представителей работает наша съемочная группа. Подробности у нашего корреспондента Полины Королевы.

Полина Королева, корреспондент:

В Овальном зале уже рассмотрели законопроект о государственной статистике. Напомним, он действует в Беларуси с 2004 года, и сейчас документ предстоит доработать. Елена Потапова: кто, как не сами граждане знают о каких-то социально значимых объектах, которые люди хотят видеть. Читайте здесь. Среди нововведений переход на цифровое обеспечение, а также ужесточение ответственности за распространение или оглашение статистических данных вплоть до уголовной ответственности. К нам присоединяется Сергей Стельмашонок. Мы слышали также про введение нового понятия: иные данные. Что они собой представляют, для чего они нужны, как это будет работать?

Сергей Стельмашок, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Да, вводится понятие в новом законе, понятие «иная информация» либо «иные данные», то есть, по сути, сегодня органы статистики будут иметь права доступа к автоматизированным ресурсам, системам других учреждений, организаций нашей страны. Если, конечно, они будут иметь права доступа к таким ресурсам. И, например, можно привести любой житейский пример. Например, любой гражданин Республики Беларусь совершает покупку, например, в интернет-магазине, платит за это картой своей, соответственно, по карте его как держателя карточки банка идентифицируют, кто он такой. Но это не факт, что все данные, например, о том, что он Иван Иванович Иванов, попадут в открытый доступ. Конечно, информация закрыта. Тем не менее органы статистики по факту данной покупки, по факту того материала, который потом отправится в налоговую инспекцию для расчета налогов совершения факта такой покупки с интернет-площадки. Соответственно, органы статистики, имея право доступа к таким ресурсам, смогут сформировать статистические данные других пользователей либо заинтересованных организаций, учреждений, ведомств. Либо для общего доступа для граждан Республики Беларусь. В той информации, которую с этого получили. Полина Королева:

А что касается конфиденциальности, что грозит за распространение этой информации о том же Иване Иванове? Кто будет следить за соблюдением правил?