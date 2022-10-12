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Какие соглашения о пошлинах в ЕАЭС ратифицировали депутаты 12 октября?

12 октября 2022 11:42
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Новости Беларуси. В Беларуси ужесточат ответственность за распространение статистики, которая может навредить национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответсвующий законопроект рассматривают парламентарии. В целом на повестке 20 вопросов. В Палате представителей работает наша съемочная группа.  

Подробности у нашего корреспондента Полины Королевы.  

Какие соглашения о пошлинах в ЕАЭС ратифицировали депутаты 12 октября?-1

Полина Королева, корреспондент:  
Обсуждение нескольких важных моментов уже осталось позади, но заседание 9-й сессии Палаты представителей продолжается.  

Была озвучена тема распределения ввозных таможенных пошлин. Депутаты ратифицировали ряд соглашений, в первую очередь касающихся сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Подробности документов обсудим с депутатом Сергей Клишевичем.  

Какие соглашения о пошлинах в ЕАЭС ратифицировали депутаты 12 октября?-4

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Что хотелось бы сказать, безусловно, мы сегодня рассмотрели ряд вопросов, касающихся наших торгово-экономических отношений со странами ЕАЭС, это наш стратегический союз, в который мы входим с нашими союзниками. И задача тех ратификаций, тех договоров, которые сегодня произошли, сделать более справедливым распространение в том числе и ввозных таможенных пошлин среди стран-участниц. Безусловно, мы сегодня можем говорить о том, что, скажем, можно проследить положительное сальдо ввозных таможенных пошлин в отношении Беларуси. То есть мы получаем больше денег из бюджета ЕАЭС, чем, скажем, затрачиваем или чем получаем у себя на границе в процессе изъятия самих пошлин.  

Какие соглашения о пошлинах в ЕАЭС ратифицировали депутаты 12 октября?-7

Полина Королева:  
Спасибо, что так просто рассказали о сложном вопросе. Хочу напомнить, что в целом на сессии должны быть представлены 20 вопросов. Однако повестка эта подвижная и может измениться. Под пристальным вниманием законопроект о местном управлении и самоуправлении.

Кто не сможет выехать из Беларуси, согласно новому законопроекту?  

# Палата представителей # общество # Полина Королева # Сергей Клишевич # Фотофакт

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