Какие соглашения о пошлинах в ЕАЭС ратифицировали депутаты 12 октября?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Что хотелось бы сказать, безусловно, мы сегодня рассмотрели ряд вопросов, касающихся наших торгово-экономических отношений со странами ЕАЭС, это наш стратегический союз, в который мы входим с нашими союзниками. И задача тех ратификаций, тех договоров, которые сегодня произошли, сделать более справедливым распространение в том числе и ввозных таможенных пошлин среди стран-участниц. Безусловно, мы сегодня можем говорить о том, что, скажем, можно проследить положительное сальдо ввозных таможенных пошлин в отношении Беларуси. То есть мы получаем больше денег из бюджета ЕАЭС, чем, скажем, затрачиваем или чем получаем у себя на границе в процессе изъятия самих пошлин.