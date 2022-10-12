Какие соглашения о пошлинах в ЕАЭС ратифицировали депутаты 12 октября?
Новости Беларуси. В Беларуси ужесточат ответственность за распространение статистики, которая может навредить национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответсвующий законопроект рассматривают парламентарии. В целом на повестке 20 вопросов. В Палате представителей работает наша съемочная группа.
Подробности у нашего корреспондента Полины Королевы.
Полина Королева, корреспондент:
Обсуждение нескольких важных моментов уже осталось позади, но заседание 9-й сессии Палаты представителей продолжается.
Была озвучена тема распределения ввозных таможенных пошлин. Депутаты ратифицировали ряд соглашений, в первую очередь касающихся сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Подробности документов обсудим с депутатом Сергей Клишевичем.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Что хотелось бы сказать, безусловно, мы сегодня рассмотрели ряд вопросов, касающихся наших торгово-экономических отношений со странами ЕАЭС, это наш стратегический союз, в который мы входим с нашими союзниками. И задача тех ратификаций, тех договоров, которые сегодня произошли, сделать более справедливым распространение в том числе и ввозных таможенных пошлин среди стран-участниц. Безусловно, мы сегодня можем говорить о том, что, скажем, можно проследить положительное сальдо ввозных таможенных пошлин в отношении Беларуси. То есть мы получаем больше денег из бюджета ЕАЭС, чем, скажем, затрачиваем или чем получаем у себя на границе в процессе изъятия самих пошлин.
Полина Королева:
Спасибо, что так просто рассказали о сложном вопросе. Хочу напомнить, что в целом на сессии должны быть представлены 20 вопросов. Однако повестка эта подвижная и может измениться. Под пристальным вниманием законопроект о местном управлении и самоуправлении.
Кто не сможет выехать из Беларуси, согласно новому законопроекту?