Новости по тегу #Елена Потапова

Особое внимание уделили теме реализации молодежной политики в разрезе задач, которые стоят перед страной на текущую пятилетку.
Главная задача – выработать документ, который будет максимально реалистичным, конкретным и понятным каждому белорусу. Сейчас идет финальная шлифовка проекта. Но времени на это все меньше.
Ровно месяц остается до второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Оно пройдет 18-19 декабря.
На нынешней сессии планируется рассмотреть более 20 законопроектов.
Проведение единого дня голосования стало одним из наиболее важных этапов эволюционного преобразования политической системы Беларуси.
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