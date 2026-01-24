Прямой эфир

Новости по тегу #Елена Потапова

«Время действовать»! Более 400 работников предприятий приняли участие в молодёжном форуме в Гродно
24 января 2026 08:06

«Время действовать»! Более 400 работников предприятий приняли участие в молодёжном форуме в Гродно

В Гродно и Витебске делегаты ВНС обсудили программу развития Беларуси на пятилетку
27 ноября 2025 20:15

В Гродно и Витебске делегаты ВНС обсудили программу развития Беларуси на пятилетку

Одно из важнейших политических событий года! Что эксперты говорят о предстоящем Всебелорусском народном собрании?
18 ноября 2025 16:48

Одно из важнейших политических событий года! Что эксперты говорят о предстоящем Всебелорусском народном собрании?

Депутаты ратифицировали законопроект об уравнивании электоральных прав граждан Беларуси и России
16 сентября 2025 10:31

Депутаты ратифицировали законопроект об уравнивании электоральных прав граждан Беларуси и России

«Это очень полезный опыт». Вспоминаем, как прошёл первый в истории Беларуси единый день голосования
25 февраля 2025 18:15

«Это очень полезный опыт». Вспоминаем, как прошёл первый в истории Беларуси единый день голосования

«Действия МОТ, в принципе, ожидаемы». Почему не стоит удивляться резолюции против Беларуси? Мнение экспертов
13 июня 2023 17:21

«Действия МОТ, в принципе, ожидаемы». Почему не стоит удивляться резолюции против Беларуси? Мнение экспертов

Марзалюк: «В Послании будет чётко выраженный блок о внешних угрозах»
29 марта 2023 14:26

Марзалюк: «В Послании будет чётко выраженный блок о внешних угрозах»

Учащиеся военно-патриотических классов из Гродно посетили Палату представителей
14 марта 2023 18:45

Учащиеся военно-патриотических классов из Гродно посетили Палату представителей

Благотворительная акция «Наши дети» продлится до 15 января
03 января 2023 12:05

Благотворительная акция «Наши дети» продлится до 15 января

Новшества и востребованные корректировки. Какие законопроекты рассматривают парламентарии?
12 октября 2022 15:23

Новшества и востребованные корректировки. Какие законопроекты рассматривают парламентарии?

Елена Потапова: кто, как не сами граждане знают о каких-то социально значимых объектах, которые люди хотят видеть
12 октября 2022 11:46

Елена Потапова: кто, как не сами граждане знают о каких-то социально значимых объектах, которые люди хотят видеть

«Подарили им ощущение праздника». День первоклассника провели в Гродно. Кого туда пригласили?
24 августа 2022 15:26

«Подарили им ощущение праздника». День первоклассника провели в Гродно. Кого туда пригласили?