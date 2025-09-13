Сильнейших пожарных-спасателей определили в Минске – рассказываем, как это было

Захватывающую программу ко Дню города подготовили и в столичном парке Победы. Там прошли соревнования, в которых определили лучшего пожарного-спасателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На специально подготовленной площадке участники выполняли ряд сложных заданий, имитирующих реальные условия работы пожарных. Подъем по лестнице с рукавной линией, перенос тяжелых грузов, преодоление препятствий – выполнить маневры нужно было за минимальное время. Жюри оценивало ловкость, быстроту реакции и умение работать в команде. Присоединились к соревнованиям и сотрудницы МЧС.

Диана Робкова, диспетчер Гомельского областного управления МЧС: Я 14 лет провела в профессиональном спорте. Я занималась легкой атлетикой. Так скажем, жизнь привела в МЧС. И для меня это что-то новое, мне это очень интересно. И я рада, что сегодня показала такой достойный результат.

Александр Вишневский, начальник дежурной смены пожарной аварийно-спасательной части №8 Минского РОЧС:

Для нас это возможность показать нашу работу изнутри. Как она наполнена, скажем, красками в кавычках. Я считаю, очень красочно получается выполнять все упражнения всем ребятам. И люди получают впечатления положительные. И немножко больше представляют себе профессию, насколько она тяжела, наверное, в реале.

Соревнования «Сильнейший пожарный» традиционно проходят в столице в День города. В этом году за звание лучшего боролись 100 человек в составе 11 команд из Беларуси и России.