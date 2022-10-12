В Беларуси сократят затраты на статистическое производство

Новости Беларуси. В Беларуси ужесточат ответственность за распространение статистики, которая может навредить национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси ужесточат ответственность за распространение статистики, которая может навредить национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий законопроект рассматривают парламентарии. Он касается государственной отчетности. В основе международный опыт. Также принимаются меры по сокращению затрат на статистическое производство. Его ждет полная цифровизация.
Сергей Стельмашок, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Полностью мы переходим на цифровое обеспечение, причем респонденты Республики Беларусь, которые не могут или не имеют возможности сформировать официальные первичные данные по статистике, могут отдать такие услуги на аутсорсинг для компаний, которые аккредитованы в Республике Беларусь на такой вид деятельности. Следующая новелла, вводится такое понятие, как «иная информация». Это возможность статистических органов собирать информацию с автоматизированных ресурсов других организаций и учреждений Республики Беларусь, если они, конечно, имеют право доступа к такой информации.
12 октября парламентарии ратифицировали и ряд международных соглашений, в частности, связанных с сотрудничеством в рамках Евразийского экономического союза. Ставится задача сделать правила игры справедливыми для всех стран-участниц.
Во втором чтении парламентарии рассмотрели законопроекты, касающиеся бухгалтерского учета, донорства крови, молодежной политики.
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