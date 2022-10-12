В Беларуси сократят затраты на статистическое производство

Сергей Стельмашок, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Полностью мы переходим на цифровое обеспечение, причем респонденты Республики Беларусь, которые не могут или не имеют возможности сформировать официальные первичные данные по статистике, могут отдать такие услуги на аутсорсинг для компаний, которые аккредитованы в Республике Беларусь на такой вид деятельности. Следующая новелла, вводится такое понятие, как «иная информация». Это возможность статистических органов собирать информацию с автоматизированных ресурсов других организаций и учреждений Республики Беларусь, если они, конечно, имеют право доступа к такой информации.