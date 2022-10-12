Кто не сможет выехать из Беларуси, согласно новому законопроекту?

Новости Беларуси. В Беларуси ужесточат ответственность за распространение статистики, которая может навредить национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответсвующий законопроект рассматривают парламентарии. В целом на повестке 20 вопросов. В Палате представителей работает наша съемочная группа.

Поясните, пожалуйста, моменты о въезде и выезде в Беларусь, чем вообще регулируется и какие-то нововведения по этой тематике предполагаются в ближайшем будущем?

Валентина Ражанец, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Въезд и выезд может осуществляться, как мы уже отметили, с использованием биометрических документов. Биометрических паспортов. Что касается государственных служащих, то здесь должен быть порядок защищенности человека, который убывает за границу. В командировку или по каким-то иным вопросам. И предусматривается процедура согласования с руководством госслужащего о выезде. Как уже отмечалось, более пристально предлагается взглянуть на тех граждан, которые не в полной мере исполнили свои обязательства перед правосудием по административным правонарушениям. Может применяться временный запрет выезда или ограничение выезда, но, подчеркну, временное ограничение выезда. До исполнения им вот этих обязательств.

Сессия Палаты представителей началась 20 сентября и продлится до конца июня 2023 года.

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