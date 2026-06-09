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Новости по тегу #Палата представителей

В Минске проходит совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей
09 июня 2026 07:46

В Минске проходит совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей

Депутаты Палаты представителей проведут личные приемы граждан в избирательных округах
18 мая 2026 05:50

Депутаты Палаты представителей проведут личные приемы граждан в избирательных округах

Депутаты Палаты представителей обсудили новации в уголовном законодательстве
28 апреля 2026 13:48

Депутаты Палаты представителей обсудили новации в уголовном законодательстве

В Палате представителей прошла встреча с делегацией ПАРЛАТИНО
23 апреля 2026 13:54

В Палате представителей прошла встреча с делегацией ПАРЛАТИНО

Парламентарии Беларуси готовят изменения в закон «Об обращениях граждан и юридических лиц»
27 марта 2026 06:13

Парламентарии Беларуси готовят изменения в закон «Об обращениях граждан и юридических лиц»

В Смиловичах прошло выездное мероприятие с участием депутатов Палаты представителей
25 марта 2026 17:17

В Смиловичах прошло выездное мероприятие с участием депутатов Палаты представителей

Депутаты Палаты представителей рассмотрели 4 законопроекта – какие новации ожидают белорусов
24 марта 2026 16:40

Депутаты Палаты представителей рассмотрели 4 законопроекта – какие новации ожидают белорусов

Работа в округах и закрепление кадров на селе – что обсудили на заседании Совета Палаты представителей
14 марта 2026 07:33

Работа в округах и закрепление кадров на селе – что обсудили на заседании Совета Палаты представителей

Депутаты Палаты Представителей приняли два законопроекта
13 марта 2026 14:18

Депутаты Палаты Представителей приняли два законопроекта

Законопроект по вопросам цифрового белорусского рубля рассмотрели в Палате представителей
10 марта 2026 10:48

Законопроект по вопросам цифрового белорусского рубля рассмотрели в Палате представителей

В январе в Беларуси зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции – Головченко
27 февраля 2026 10:39

В январе в Беларуси зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции – Головченко

Заседание Совета Республики и Палаты представителей проходит в Минске
27 февраля 2026 06:45

Заседание Совета Республики и Палаты представителей проходит в Минске