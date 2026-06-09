Новости по тегу #Палата представителей

Сенаторы и депутаты заслушивают доклад председателя Комитета государственного контроля о результатах деятельности ведомства.
Графики размещены на персональных сайтах парламентариев и ресурсах районных исполкомов – информация открытая и доступна для всех желающих.
К дискуссии присоединились парламентарии, представители Верховного Суда, Генеральной прокуратуры и силовых ведомств.
Минск поддерживает отношения практически со всеми странами Латинской Америки, стороны могут вести речь о развитии экономических контактов, сотрудничестве в сфере промышленности, транспорта, сельского хозяйства, фармацевтике и высоких технологиях.
Новшества позволят упростить общение граждан с государственными органами, что значительно повысит качество жизни людей.
Подготовка специалистов для АПК, цифровизация отрасли, а также законодательные новеллы – спектр тем, которые сегодня, 25 марта, обсуждали в Червенском районе.
Как подчеркивают парламентарии, приоритеты остаются неизменными: укрепление суверенитета и безопасности страны, поддержка национальной экономики, развитие социальной сферы.
Решено сосредоточить усилия парламентариев на достижении конкретных результатов сотрудничества с зарубежными партнерами. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.
Одно из ключевых нововведений – усиление ответственности сотовых операторов за ненадлежащее качество услуг.
Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наравне с наличными и безналичными деньгами.
Белорусские банки научились гибко и эффективно реагировать на вызовы в условиях санкций: рентабельность активов и нормативного капитала растут.
Парламентарии заслушают доклад председателя правления Национального банка Романа Головченко о результатах работы регулятора и текущей финансовой ситуации в стране.
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