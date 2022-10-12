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В Минской области проводят мониторинг цен. Выполняют ли магазины правила новой директивы?

12 октября 2022 15:12
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Новости Беларуси. В торговых сетях Минской области продолжается мониторинг цен. Мобильные группы работают во всех районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во время мониторинга в торговых объектах Березинского района превышения цен не обнаружено.

В Минской области проводят мониторинг цен. Выполняют ли магазины правила новой директивы?-1

Так, в магазинах Березинского района проверки осуществляются ежедневно. Под контролем все субъекты хозяйствования, независимо от их формы собственности. В состав мобильной группы вошли представители районного объединения профсоюзов и специалисты райисполкома. К слову, превышений цен в торговых объектах Березинского района не обнаружено.

В Минской области проводят мониторинг цен. Выполняют ли магазины правила новой директивы?-4

Елена Токан, председатель Березинского районного объединения профсоюзов:
Мы имеем у себя базу данных по ценам на 5 октября по торговым объектам. Исходя из этого, мы проверяем цену, наличие товара данной категории и сверяем цену на момент осуществления мониторинга цен. Мы сейчас можем делать определенные выводы и во взаимодействии с руководством магазина находить какие-то оптимальные пути решения.

В Минской области проводят мониторинг цен. Выполняют ли магазины правила новой директивы?-7

Марина Цедрик, заведующая магазином:
После выхода директивы дефицита товаров мы не ощущаем. Работаем в прежнем режиме, поступление товара идет равномерными партиями в полном объеме.

В Минской области проводят мониторинг цен. Выполняют ли магазины правила новой директивы?-10

Кроме того, в Комитете госконтроля продолжает работать горячая линия. По номеру 191 можно сообщить о фактах завышения цен. Поступившие сведения будут оперативно проверены и использованы при проведении контрольных мероприятий.

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Елена Токан # Марина Цедрик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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