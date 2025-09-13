Правильное положение языка влияет на здоровье всего тела! Вот что рассказал миологопед
Алина Трус, корреспондент:
Все мечтают о красивой осанке, но не всегда проблемы со спиной связаны с опорно-двигательным аппаратом. Оказывается, на здоровье всего тела влияет правильное положение языка, дыхание, жевание и глотание.
При нарушении этих функций на помощь приходит миологопед. Специалист помогает устранить асимметрию лица и тела, работает с прикусом и дефектами речи.
Женя Барановская в свои три года уже знает об этом не понаслышке. Несколько месяцев занятий со специалистом дают положительный результат.
Алина Трус:
Какие упражнения делаешь?
Евгения Барановская:
Язычок. Кончик язычка.
Ольга Барановская, мама:
Осанку начала держать, речь, естественно, лучше. Опять же, это про положение языка. Ребенок стал более мягкий. То есть пропала зажатость. Она начала лучше говорить. Была сильная гипоксия. Уточню, что она лежала на ИВЛ долгое время, из-за чего у нас отродясь не было правильного прилегания языка. Ее заново учат, чтобы язык был в стадии спокойствия. Плюс мы неправильно, как казалось, жевали. Учимся заново жевать.
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