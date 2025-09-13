Правильное положение языка влияет на здоровье всего тела! Вот что рассказал миологопед

Алина Трус, корреспондент:

Все мечтают о красивой осанке, но не всегда проблемы со спиной связаны с опорно-двигательным аппаратом. Оказывается, на здоровье всего тела влияет правильное положение языка, дыхание, жевание и глотание.

При нарушении этих функций на помощь приходит миологопед. Специалист помогает устранить асимметрию лица и тела, работает с прикусом и дефектами речи.