«Вкусные» конкурсы и праздничный концерт – в Лошицком парке проходят гулянья в честь Дня города Минска
Созидать и сохранять – политика нашего государства. Чтобы страна жила мирно, каждый должен делать все на своем месте. Эти слова были сказаны накануне главой государства в реконструированном комплексе «Лошицкий». Его открытие стало одним из подарков ко Дню города для минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сегодня это они по достоинству оценили.
В новом объекте на туристической карте столицы нашлось и место для зала проведения торжественных церемоний бракосочетания.
Место для проведения своего, личного праздника – эта «золотая пара» выбрала неслучайно. Объект для столицы уникальный. Первое упоминание о нем относится к середине XVIII века. Изначально здесь располагался комплекс зданий винокуренного и спиртового завода, после Октябрьской революции – школа плодоводства и огородничества, административные и жилые помещения. Проведенная реконструкция буквально вдохнула вторую жизнь в исторически уникальный объект. В концепции интерьера сохранили дух истории, при этом грамотно добавили современные нотки.
Александр Макаревич:
Регистрация брака в исторических местах – это очень хорошая идея. Торжественная, во-первых, а, во-вторых, это чему-то обязывает.
Галина Макаревич:
Историю этого здания, может быть, хотелось бы почитать. Какой это был… Очень красивый, очень торжественный. Молодым, которые будут здесь праздновать свои праздники, свое бракосочетание, я считаю, очень повезет.
Андрей Мальцев, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома:
У нас за 8 месяцев 2025 года количество свадеб в городе Минске по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1400 регистраций. То есть у нас своего рода сейчас происходит свадебный бум. И вопрос, где красиво провести это мероприятие? Именно здесь и сейчас это место нужно.
Накануне реконструированный комплекс «Лошицкий» посетил Президент. Объект включает в себя многофункциональное здание, гостиницу с залом торжеств и кафе. Глава государства даже посмотрел на проходившую церемонию бракосочетания, и, конечно, поздравил молодоженов. Комплекс «Лошицкий» – один из ярких примеров, который подтверждает трепетное и бережное отношение белорусского государства к нашим историческим объектам.
Сохранять свое культурное наследие, восстанавливать, строить – это не только наше настоящее, но и перспектива. Ведь именно такие места – будут центром притяжения и минчан, и гостей столицы. Вот и сегодня, в День города, в Лошицком парке как никогда многолюдно. «Вкусные» конкурсы, аллея дизайнерских цветочных композиций, город мастеров и, конечно, праздничный концерт. Каждый мог выбрать занятие по душе.
– Настроение хорошее. Специально приехали из другого города посетить Лошищкий парк.
– В студенческие годы я здесь недалеко училась, мы здесь часто бывали. И было очень интересно посмотреть, что внесли в новый парк, как он теперь выглядит, сравнить.
Я очень люблю эти все старинные места наши. Тем более, что я здесь выросла практически. И помню этот парк еще 40-50 лет назад. Поэтому мне очень нравится.
– Нам очень нравится все. Все новое, красивое, ухоженное.
– Все солнечно и ярко, и очень красиво, и очень-очень душевно.
Много развлечений предусмотрели и для самых юных посетителей парка – аквагрим, футбол, надувные горки, прокатные электромобили. Конечно же, не забыли организаторы и про праздничный концерт. С главной сцены парка звучат популярные песни современной эпохи и хиты минувших лет. Продолжатся гулянья до самого вечера.