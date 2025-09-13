Гомелю – 883 года. Молодёжная столица Беларуси празднует День города

Вместе с Минском 13 сентября день рождения отмечает Гомель. Городу – 883 года. В честь праздника устроили целую фестивальную неделю, кульминация которой сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все началось с театрализованного шествия. По центральной площади прошли тысячи студентов, трудовые и творческие коллективы. Их сопровождала колонна стилизованной техники. На платформах – продукция гомельских предприятий и люди, которые ее создают.

Все понравилась, все успели посмотреть. Но поскольку еще продолжается, у нас очень большая, обширная программа. Говорят, кроме парада, есть еще белорусская кухня на площади. И на Соже много чего, тоже пойдем на пляжную зону. Праздничные мероприятия проходят во всех районах Гомеля. На набережной реки Сож развернулся фестиваль «Гигантомания». Местные производители привезли масштабные версии любимых продуктов: 20-килограммовый глазированный сырок, конфета «Аэрофлотская», в 200 раз превышающая оригинал. Получились настоящие произведения гастрономического искусства.

День города – это всегда праздник, очень приятно, что с каждым годом становится все больше масштаба. В этом году прошло много интересных фестивалей, которые оставят положительные эмоции, для гостей города в том числе.