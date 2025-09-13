Гомелю – 883 года. Молодёжная столица Беларуси празднует День города
Вместе с Минском 13 сентября день рождения отмечает Гомель. Городу – 883 года. В честь праздника устроили целую фестивальную неделю, кульминация которой сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все началось с театрализованного шествия. По центральной площади прошли тысячи студентов, трудовые и творческие коллективы. Их сопровождала колонна стилизованной техники. На платформах – продукция гомельских предприятий и люди, которые ее создают.
Все понравилась, все успели посмотреть. Но поскольку еще продолжается, у нас очень большая, обширная программа. Говорят, кроме парада, есть еще белорусская кухня на площади. И на Соже много чего, тоже пойдем на пляжную зону.
Праздничные мероприятия проходят во всех районах Гомеля. На набережной реки Сож развернулся фестиваль «Гигантомания». Местные производители привезли масштабные версии любимых продуктов: 20-килограммовый глазированный сырок, конфета «Аэрофлотская», в 200 раз превышающая оригинал. Получились настоящие произведения гастрономического искусства.
День города – это всегда праздник, очень приятно, что с каждым годом становится все больше масштаба. В этом году прошло много интересных фестивалей, которые оставят положительные эмоции, для гостей города в том числе.
Масштаб очень широкий, такого праздника города не видели никогда, чтобы целую неделю праздновали большие гулянья, большие мероприятия, столько инстилляций, столько дислокаций, это очень большой, крутой праздник города.
Здесь же, у реки, все желающие могут посмотреть выставочную экспозицию и отведать блюда национальной кухни. Праздничные концерты в Гомеле продлятся до самого вечера. Завершатся торжества фестивалем фейерверков. Пиротехническое шоу продлится около часа.