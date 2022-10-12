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Елена Потапова: кто, как не сами граждане знают о каких-то социально значимых объектах, которые люди хотят видеть

12 октября 2022 11:46
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Новости Беларуси. В Беларуси ужесточат ответственность за распространение статистики, которая может навредить национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответсвующий законопроект рассматривают парламентарии. В целом на повестке 20 вопросов. В Палате представителей работает наша съемочная группа.  

Подробности у нашего корреспондента Полины Королевы.  

Елена Потапова: кто, как не сами граждане знают о каких-то социально значимых объектах, которые люди хотят видеть-1

Парламентарии рассматривают возможность наделить местные органы власти дополнительными полномочиями в том числе для реализации международной деятельности. Подробности мы узнали у депутата Палаты представителей Елены Потаповой.  

Елена Потапова: кто, как не сами граждане знают о каких-то социально значимых объектах, которые люди хотят видеть-4

Елена Потапова, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
На самом деле, уже давно общество стремится более активно принимать участие в решении каких-то вопросов местного уровня. Это и решение вопросов, связанных с инфраструктурой, социальными объектами, которые нужны непосредственно на местах. Ведь кто, как не сами граждане, кто как не депутаты местных советов знают о каких-то, может быть, небольших, локальных, но все-таки социально значимых объектах, которые люди хотят видеть вблизи своих домов, школ и так далее.  

Какие соглашения о пошлинах в ЕАЭС ратифицировали депутаты 12 октября?  

# Палата представителей # общество # Елена Потапова # Полина Королева # Фотофакт

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