Елена Потапова: кто, как не сами граждане знают о каких-то социально значимых объектах, которые люди хотят видеть

Новости Беларуси. В Беларуси ужесточат ответственность за распространение статистики, которая может навредить национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответсвующий законопроект рассматривают парламентарии. В целом на повестке 20 вопросов. В Палате представителей работает наша съемочная группа.

Елена Потапова, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На самом деле, уже давно общество стремится более активно принимать участие в решении каких-то вопросов местного уровня. Это и решение вопросов, связанных с инфраструктурой, социальными объектами, которые нужны непосредственно на местах. Ведь кто, как не сами граждане, кто как не депутаты местных советов знают о каких-то, может быть, небольших, локальных, но все-таки социально значимых объектах, которые люди хотят видеть вблизи своих домов, школ и так далее.