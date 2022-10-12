«Более 3 тонн с гектара». Выгодно ли засаживать поля подсолнухами и сколько аграрии зарабатывают на культуре?

Новости Беларуси. Беларусь при грамотном подходе ученых и аграриев сможет претендовать на статус подсолнечной страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Урожайным год выдался и для этой культуры. В некоторых хозяйствах страны отважились на эксперимент и впервые засадили свои поля подсолнухами. Благодаря 100%-ному соблюдению технологии возделывания ожидания оправдались, и уже в 2023 году планируют убрать еще больше семечек. Репортаж с подсолнечного поля от нашего корреспондента Оксаны Семашко.

За два десятка лет механизатор Дмитрий Цыбульский усвоил важное правило – пока день погожий, с уборкой урожая медлить нельзя. Вот и сейчас его комбайн щелкает гектары, как семечки.

Дмитрий Цыбульский, механизатор сельхозпредприятия «Акр-Агро»:

На уборочной было хорошо, быстро убрали, практически первые в районе. Погода позволяла, а сейчас подсолнухи. Были пару дней дожди, но в сроки должны уложиться. Один из самых подсолнечных районов страны – Свислочский. Куда ни глянь – поля, над которыми возвышаются увесистые головки. Пять хозяйств из девяти здесь занимаются выращиванием солнечной культуры.

Оксана Семашко, корреспондент:

В этом году аграрии отмечают неплохой урожай подсолнечника, даже несмотря на сложные погодные условия. Все дело в том, что здесь на 100 % была соблюдена технология возделывания. А именно: правильный подбор гибридов, система минерального питания и защита культуры. На предприятии «Акр-Агро» в 2022 году подсолнечник убирают впервые и очень довольны урожаем. Все работы проводили под контролем ученых.

Чем больше корзинка, тем она более продуктивная – не правда. Наиболее продуктивная корзинка, в которой более выполнены семена, которая имеет более высокую массу – тысяча семян и натуру семян. Корзинка диаметром 18 сантиметров считается оптимумом для подсолнечника. Для начала засеяли 200 гектаров. В 2023 году планируют в два раза больше. По предварительным подсчетам, с гектара сейчас можно заработать 1 000 рублей. В хозяйствах убеждены – это экономически выгодно.

Илья Пекарь, главный агроном сельхозпредприятия «Акр-Агро»:

Убираем где-то более 3 тонн с гектара. В день убираем около 20 гектаров. Получается, намолачиваем по 65-70 тонн. Сразу перерабатываем, в течение суток, пока в склад засыпаем.