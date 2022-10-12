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«Мы против агрессии». Гродненцы собрались на протест у генконсульства Польши

12 октября 2022 14:40
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«Мы должны быть дружественными странами. Вместо этого нас разделяют санкции и колючая проволока». С таким призывом гродненцы 12 октября обратились к польским дипломатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На пикет у генконсульства собрались несколько сотен жителей города на Немане, представители как старшего, так и молодого поколения.

«Мы против агрессии». Гродненцы собрались на протест у генконсульства Польши-1

«Мы против агрессии». Гродненцы собрались на протест у генконсульства Польши-3

«Мы против агрессии». Гродненцы собрались на протест у генконсульства Польши-5

Гродненцы выступают против агрессивной политики Польши в отношении Беларуси. Организаторы митинга напомнили дипломатам о 3 миллионах советских солдат и офицеров, освобождавших соседнее государство от фашистов. Сейчас же в приоритете другие ценности. И памятники советским солдатам продолжают сносить по указанию польских властей.

«Мы против агрессии». Гродненцы собрались на протест у генконсульства Польши-8

Мы против агрессии, против выстраивания заборов между нашими странами, попытки вытеснить мигрантов на нашу сторону. Поэтому мы как настоящие граждане обязаны присутствовать здесь.

«Мы против агрессии». Гродненцы собрались на протест у генконсульства Польши-11

Нет кровавому террору, нет диверсиям, нет унизительному отношению к Республике Беларусь, нет строительству забора в Беловежской пуще.

«Мы против агрессии». Гродненцы собрались на протест у генконсульства Польши-14

Мы пришли сюда для того, чтобы был мир на нашей земле. Чтобы наши дети, внуки росли в мире, добре и соседских отношениях.

# Акции протеста # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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