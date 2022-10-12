«Мы против агрессии». Гродненцы собрались на протест у генконсульства Польши

«Мы должны быть дружественными странами. Вместо этого нас разделяют санкции и колючая проволока». С таким призывом гродненцы 12 октября обратились к польским дипломатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На пикет у генконсульства собрались несколько сотен жителей города на Немане, представители как старшего, так и молодого поколения.

Гродненцы выступают против агрессивной политики Польши в отношении Беларуси. Организаторы митинга напомнили дипломатам о 3 миллионах советских солдат и офицеров, освобождавших соседнее государство от фашистов. Сейчас же в приоритете другие ценности. И памятники советским солдатам продолжают сносить по указанию польских властей.

Мы против агрессии, против выстраивания заборов между нашими странами, попытки вытеснить мигрантов на нашу сторону. Поэтому мы как настоящие граждане обязаны присутствовать здесь.

Нет кровавому террору, нет диверсиям, нет унизительному отношению к Республике Беларусь, нет строительству забора в Беловежской пуще.