Новая обувь, помощь от Красного Креста и верующих. Как беженцы провели 20-й день на границе

Новости Беларуси. В лагере беженцев, организованном в транспортно-логистическом центре по поручению Президента, остаются сотни человек. Днем сюда прибыла очередная партия гуманитарной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прямой связи со студией – Юлия Мычка. Она расскажет, как у беженцев завершается 20-й день ожидания.

Юлия Мычка, корреспондент:

Внутри транспортно-логистического центра, несмотря на суету, многие семьи уже стараются отходить ко сну и в некоторых блоках завешивают одеялами, чтобы маленькие дети могли заснуть. Конечно, конец этой рабочей недели был очень эмоциональным. И главным событием этой недели нужно считать визит главы государства. Даже сегодня утром, когда мы пришли пообщаться с беженцами, они говорили о том, что остались под большим впечатлением. Для них это даже было в некоторой степени диковато, потому что у них, к сожалению, нет возможности общаться напрямую со своими президентами, не говоря уже о том, чтобы быть услышанными. Сегодня люди еще были под большими эмоциями и охотно с прессой делились впечатлениями от этой встречи.

Коротко о хронологии дня. Первое, что встретилось беженцам, это снег. Мы обратили внимание, что очень много того, что делают волонтеры, остается за кадром. Мы обратили внимание на то, чтобы организовать жизнь этих людей, нужно действительно очень много сил. Мы увидели, что волонтеры взяли в руки лопаты, расчищали дорожки к бане, чтобы люди не получили гололедные травмы, чтобы не было лишних переломов, ссадин. Несмотря на то, что сегодня и завтра – выходные дни, прибыла гуманитарная помощь. Первыми сюда приехали представители Белорусского государственного университета, и как только они открыли двери своего автомобиля, был такой аромат свежей выпечки. Стало понятно, что они привезли что-то вкусное. Это первый их визит сюда. И студенчество, и преподавательский состав заверили нас в том, что это только старт. Всю ночь Комбинат общественного питания Белорусского государственного университета пек булочки. Прежде всего для детей, мам передали вафли, шоколад – все вкусности, которые любят дети. Ольга Горбач в лагере беженцев: «Это ненормально, когда в XXI веке в таких условиях находятся люди» – читайте здесь.

Сегодня также прозвучала одна интересная цифра. Это 10 тысяч евро. Именно во столько обходится питание беженцев Красному Кресту, поэтому любая гуманитарная помощь приветствуется. И кроме студенчества, сюда прибыла гуманитарная помощь от Новогрудской епархии. Священники собрали около 500 пакетов сухих пайков для беженцев. Сюда прибыла матушки Гавриила, которая также рассказала нам о том, почему она здесь. Она приехала сюда в четвертый раз и сказала, что эта встреча тоже не последняя. «Все люди откликнулись». Игуменья Гавриила с гуманитарной помощью побывала в лагере беженцев на границе – читайте здесь.