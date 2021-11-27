Евгений Пустовой: народу разбрасывали поношенную гуманитарку, а взамен на Запад вывозили наших детей

Новости Беларуси. Конституционная реформа – вызов времени или планомерное развитие белорусской модели государственности? Кому первому принадлежит авторство законодательных инициатив и что обязательно надо напечатать в Основном законе? Авторское мнение Евгения Пустового. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Готовьте камни. Некоторым будет больно. Поймут те, кого это касается. Сегодня будет политика без галстуков и точно без купюр. Магазины без товаров, кошельки без денег, молодежь без перспективы, страна без будущего, даже заводы без окон, сквозняк в головах политиков. Зато «Чарнобыльскі шлях», который вел страну на погост, постоянные политические оргии националистов и реальные забастовки обманутых белорусов.

А еще страх от свиста бандитских пуль в центре Минска, уголовные столицы в стране и хулиганы в подворотне. Преступления повсюду – в высших эшелонах власти и сельской глубинке. Над людьми настолько надменно измывались, что даже на передовицах центральных газет не стеснялись смаковать подробности самых страшных преступлений. Евгений Пустовой:

Народу разбрасывали, как военнопленным концлагерей, поношенную гуманитарку, а взамен на Запад вывозили наших детей. Взрослые сами убегали, прельщенные красивой рекламной оберткой. Народ кормили развратом и заграничным фастфудом, а еще порциями впихивали демократию. На людей в форме выливали помои – это демократия. Ветеранов войны, воинов-интернационалистов, людей труда пригвоздили к стене позора – это демократия, зато на небосводе махрового национализма расцвели имена новых героев – забытых коллаборантов – это тоже демократия. Проворные богатеи бесчинствовали, на рынках звучал блатной шансон, да и вся страна напоминала базар.

Западные спонсоры скупали независимость и нашу историю, колхозы и заводы присваивали, вернее, акционировали номенклатурщики. И все, кто хотел, торговал своей совестью и украденным имуществом. Страна катилась в бездну демократии, уготованной для унтерменш. Просто никто об этом открыто не говорил. Это демократия. Дальше только панихида. И ее бы справили иностранные пастыри из Вашингтона. Сколько тогда их развелось. Наталья Карпович о нормах семейного института: если гражданин сменил свой пол, это может быть предметом дискуссий. Подробнее здесь.