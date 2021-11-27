У беженцев появилась инициативная группа, которая общается с властями. Что они хотят донести сейчас?

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. В лагере беженцев, где в надежде попасть в страны Евросоюза остаются сотни человек, 27 ноября оживленно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь образовалась инициативная группа, через которую люди доносят свои основные проблемы. Чем еще живет лагерь, готов рассказать наш корреспондент Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

Вот и наступил 20-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе. Погода сегодня внесла определенные коррективы в работу журналистов и вообще в проживание здесь беженцев. К нам в прямое включение присоединяется наш коллега, российский журналист информационного агентства Sputnik News Алексей Шайя-Широков. Он в своем бэкграунде имеет опыт работы в Иордании, Тунисе, где, собственно, сталкивался с похожими проблемами пребывания беженцев. Корреспондент Sputnik News владеет арабским и разговаривал с беженцами. Вот что они ему сказали. Если говорить вообще о ситуации с гуманитарным сообщением, о работе Белорусского общества Красного Креста, то недавно поступила информация, что Международная федерация Красного Креста перечислила в рамках DREF белорусским коллегам 266 тысяч евро. Сейчас эта сумма проходит, скажем так, процедуру оформления. И, как нам сказали в Белорусском обществе Красного Креста, этими средствами смогут воспользоваться ориентировочно в понедельник-вторник [29-30 ноября – прим. ред.].

Константин Герцев:

Еще одна из последних новостей, которая вчера, 26 ноября, была затронута в общении с Президентом, – это формирование определенной инициативной группы, которая будет контактировать с местными властями для решения самых насущных проблем. Мы видим, что очередь растянулась на достаточно приличное расстояние. Примерно 100-150 человек. Люди пишут ту информацию, что они хотят донести. Формируют списки. В основном это, конечно, вещи, которые необходимы сейчас – обувь, какие-то утеплители, потому что действительно погода немножко шалит. Также, конечно, есть определенная необходимость в медикаментах. Послушаем представителя старейшин.