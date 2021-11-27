«Называют меня в своих кулуарах «генерал». Виктор Лискович рассказал об отношениях с мигрантами и их детьми

Новости Беларуси. Граница жизни и смерти. Так назвал новый выпуск программы «Тайные пружины политики 2.0» ее автор Григорий Азаренок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С одной стороны – забота и желание помочь, с другой – чудовищная политика устрашения. А еще водометы, гранаты и яд. Все это сделала так называемая демократия с теми, кто в нее поверил и устремился за лучшей жизнью. И только белорусы проявили сочувствие и заботу. Григорий Азаренок был на белорусско-польской границе и готов поделиться увиденным. Григорий Азаренок, СТВ:

Вас видят здесь все, знают все. И журналисты, и беженцы наши уже знают, как вас зовут, наверное. И вы уже, наверное, многих знаете.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Знают. Да. Называют меня в своих кулуарах «генерал». Я как бы горжусь тем, что сегодня представляю сенаторов по поручению Натальи Ивановны Кочановой. Организую работу по питанию, по оказанию гуманитарной помощи, медицинскому обслуживанию беженцев. Нужно сказать, что очень большая работа проведена органами исполнительной власти, областным исполнительным комитетом. Четко очень работают службы, коммунальные службы. Установлены в достаточном количестве биотуалеты. Вывозится регулярно мусор (подробности здесь). Отдельный акцент мы уделяем матерям и детям. Мы раздавали игрушки и детские принадлежности детям. И вот их оптимизм, их такое вот отзывчивое отношение к нам – они очень мило смотрят в глаза. Они рады всему, что мы делаем. И вот то, что они быстро адаптируются к внешнему миру, это мне, конечно, запомнилось. Но наши дети откликнулись по своей воле на то, чтобы помочь детям-мигрантам. И они все время, когда я появляюсь здесь... Вокруг уже собралось много людей. Идут слова благодарности Президенту, нашим белорусам. Григорий Азаренок:

Я сам слышал: Belarus good, Lukashenko good.