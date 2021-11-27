Ольга Горбач в лагере беженцев: «Это ненормально, когда в XXI веке в таких условиях находятся люди»

Новости Беларуси. В лагере беженцев, организованном в торгово-логистическом центре по поручению Президента, остаются сотни человек. Днем сюда прибыла очередная партия гуманитарной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Горбач, член Совета женщин БГУ:

Нам небезразлична их судьба, то, что они находятся в тяжелом физическом состоянии. Нам в первую очередь жалко женщин, детей. Люди не способны жить в таких условиях, и это ненормально, когда в XXI веке в таких условиях находятся люди. Нам хотелось их поддержать.

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