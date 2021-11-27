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Ольга Горбач в лагере беженцев: «Это ненормально, когда в XXI веке в таких условиях находятся люди»

27 ноября 2021 17:40
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Новости Беларуси. В лагере беженцев, организованном в торгово-логистическом центре по поручению Президента, остаются сотни человек. Днем сюда прибыла очередная партия гуманитарной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Горбач в лагере беженцев: «Это ненормально, когда в XXI веке в таких условиях находятся люди»-1

27 ноября в ТЛЦ привезли тысячу пар теплой обуви. Подробности здесь.

Ольга Горбач в лагере беженцев: «Это ненормально, когда в XXI веке в таких условиях находятся люди»-4

Ольга Горбач, член Совета женщин БГУ:
Нам небезразлична их судьба, то, что они находятся в тяжелом физическом состоянии. Нам в первую очередь жалко женщин, детей. Люди не способны жить в таких условиях, и это ненормально, когда в XXI веке в таких условиях находятся люди. Нам хотелось их поддержать.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Ольга Горбач # Фотофакт

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