У многих она сгорела от костров. Красный Крест привёз новую партию обуви в лагерь беженцев

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. В лагере беженцев, организованном в торгово-логистическом центре по поручению Президента, остаются сотни человек, не теряющих надежду попасть в Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 ноября в кризисный центр прибыла очередная партия гуманитарной помощи. Кто поддержал беженцев, расскажет Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

Мы находимся в одной из палаток Красного Креста, где прямо сейчас обувают беженцев. Дело в том, что за последнее время это была самая большая просьба от людей, так как многие из них приехали сюда еще в теплое время и были обуты только в кроссовки. Сейчас, когда погода существенно изменилось (сегодня утром здесь выпал снег), люди почувствовали необходимость в новой хорошей обуви. Старая обувь еще в то время, когда они грелись у костров, у многих просто сгорела подошва. Прямо сейчас Красный Крест в этой палатке выдает обувь для женщин. А в соседней палатке выдается обувь для мужчин. Когда мы сюда только пришли, здесь были горы обуви. Мы видим, что в общем-то они постепенно тают. И я хочу сказать, что до этого уже обули в теплую обувь детей. Сейчас речь идет о взрослых. Сегодня Красный Крест привез около 900 пар теплой обуви. Я хочу сейчас поговорить с генеральным секретарем Красного Креста. Расскажите, пожалуйста, что это за обувь, что за производство? Это теплая обувь?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Это теплая обувь. Как мы видим, это обувь, которая поступила к нам по гуманитарной помощи. Очень удачная, потому что верх прорезинен, внутри она на меху. Достаточно теплая, удобная, хорошая, на любую ногу может подойти. Я бы сказал, для сегодняшней ситуации вообще просто универсальная. Ее в достаточном количестве на самом деле. Я думаю, что хватит сегодня уже и мужчинам, и женщинам, и детям. Более чем предостаточно. Может быть, если каких-то размеров и не хватит, тогда будем решать дальше вопрос, как ее обеспечить. Спрашивают больших размеров – 44-й, 45-й, 46-й. Достаточно мало этих пар, но будем решать эти вопросы. Юлия Мычка:

Скажите, как распределяется обувь? Мы видели, что некоторые берут по две пары. Или одна пара в одни руки?

Дмитрий Шевцов:

Нет. По две пары на самом деле даем, если мы знаем точно – есть семья, где дети больны аутизмом, поэтому чтобы их сюда не водить, они приходят, мы их знаем, мы выдаем и наборы продуктовые им на детей тоже, и обувь тоже даем. А так мы, естественно, – человек называет размер своей обуви, приходит сюда и получает ее. У беженцев появилась инициативная группа, которая общается с властями. Что они хотят донести сейчас? Юлия Мычка:

Они к вам обращались? Вы говорили, что даже были дырки в обуви.

Дмитрий Шевцов:

Да, на самом деле так. Точечно обращались к нам постоянно, особенно когда наступило похолодание. Но сейчас на самом деле слякоть. И если есть дырка, прожженная на костре, носок либо подошва, либо просто уже вышла из состояния нормальной носки обувь, там уже развалилась пятка. Конечно, ноги мокрые. Мы сами понимаем, что если мокрая нога, то человек, естественно, очень быстро будет заболевать. Поэтому мы и приняли такое решение, попросили, чтобы нам привезли нормальную, хорошую обувь, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Юлия Мычка:

Мы слышали о том, что дети обуты в теплую обувь немного раньше. И между тем вы еще ждете партию именно детской обуви. Дмитрий Шевцов:

Это так. Нам и ЮНИСЕФ помогала, поставляла сюда детскую обувь, и мы в том числе просили спонсоров, сами приобретали для детей. Это приоритет всегда. Дети – это все. А сейчас в том числе есть маленькие размеры для подростков, от 36 размера. Мы раздаем эту обувь. Я думаю, что должно хватить всем.