Наталья Карпович о нормах семейного института: если гражданин сменил свой пол, это может быть предметом дискуссий

Новости Беларуси. Конституционная реформа – вызов времени или планомерное развитие белорусской модели государственности? Кому первому принадлежит авторство законодательных инициатив и что обязательно надо напечатать в Основном законе?
Авторское мнение Евгения Пустового. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Готовьте камни. Некоторым будет больно. Поймут те, кого это касается.
Конституционно нужно закрепить главные нормы семейного института. И у нас такое предусмотрено в новом проекте Основного закона. Только с ремаркой. После слов «мужчина» и «женщина» убрали «по рождению». Мол, так демократичнее. Чтобы не третировать тех, кто третировал свою природу.
Евгений Пустовой: народу разбрасывали поношенную гуманитарку, а взамен на Запад вывозили наших детей. Читайте здесь.
Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:
Конечно, есть точка зрения и юридическая, то есть если гражданин в процессе утвержденных и разрешенных юридических процедур сменил свой пол, то, по-видимому, может быть предметом тогда дискуссий, то есть правомерно ли будет его ограничивать в плане создания семьи, если юридически все-таки он, например, уже является лицом другого пола.
Такая общественная дискуссия существует. Действительно, здесь могут быть различные мнения. И я думаю, что общество в этом плане подойдет к выработке какого-то консолидированного решения, которое получит закрепление в Конституции.
Гуманитарный кризис и новая Конституция. Самые актуальные темы обсудили с Президентом во Дворце Независимости.