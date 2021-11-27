Наталья Карпович о нормах семейного института: если гражданин сменил свой пол, это может быть предметом дискуссий

Авторское мнение Евгения Пустового. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Конституционная реформа – вызов времени или планомерное развитие белорусской модели государственности? Кому первому принадлежит авторство законодательных инициатив и что обязательно надо напечатать в Основном законе?

Конституционно нужно закрепить главные нормы семейного института. И у нас такое предусмотрено в новом проекте Основного закона. Только с ремаркой. После слов «мужчина» и «женщина» убрали «по рождению». Мол, так демократичнее. Чтобы не третировать тех, кто третировал свою природу.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Готовьте камни. Некоторым будет больно. Поймут те, кого это касается.

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:

Конечно, есть точка зрения и юридическая, то есть если гражданин в процессе утвержденных и разрешенных юридических процедур сменил свой пол, то, по-видимому, может быть предметом тогда дискуссий, то есть правомерно ли будет его ограничивать в плане создания семьи, если юридически все-таки он, например, уже является лицом другого пола.

Такая общественная дискуссия существует. Действительно, здесь могут быть различные мнения. И я думаю, что общество в этом плане подойдет к выработке какого-то консолидированного решения, которое получит закрепление в Конституции.