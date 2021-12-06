Игуменья Гавриила в лагере беженцев: «Сюда меня буквально тянет сердце, которое хочет помочь»

Игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря:

Сегодня праздник Александра Невского, который что говорил? Бог не в силе, а бог в правде. Поэтому всех поздравляю с праздником Александра Невского. И хочу сказать, что, действительно, с божьей помощью мы все это преодолеем. А сюда меня буквально тянет сердце, которое хочет помочь. Именно доброта спасет мир, невзирая на веру, национальности, любые взгляды. Человек получил от господа жизнь, поэтому ему надо жить. Люди находятся сейчас в сжатых условиях, не знают, что их ожидает. Но мы верим, что им какую-то маленькую радость приносим. Продуктовую, деткам сладкое: зефирки, печеньки, фрукты, сгущенка им очень понравилась. Хоть это маленькое утешение будет им помогать скрадывать ожидание гуманитарного коридора, куда они хотят попасть. С божьей помощью именно, я думаю, что все будет хорошо. Потому что бог не в силе, а в правде, с праздником Александра Невского.

Константин Герцев:

Как вы сейчас оцениваете состояние беженцев и вообще ситуацию в лагере?

Игуменья Гавриила:

Я думаю, конечно, что люди устали. Люди ушли от войны и пошли туда, куда их позвали, и столкнулись с таким недопонимаем, жесткостью и жестокостью, конечно, им очень тяжело. Но они тоже понимают, что все это должно разрешиться. Как сказал премудрый Соломон, все пройдет. Поэтому верим, что и эта проблема пройдет, потому что, как правило, после бури бывает солнышко. И сегодня выглядывает уже солнышко. Будем надеяться, что и на их улице будет праздник.

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