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Игуменья Гавриила в лагере беженцев: «Сюда меня буквально тянет сердце, которое хочет помочь»

06 декабря 2021 13:44
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Новости Беларуси. Началась пятая неделя, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игуменья Гавриила в лагере беженцев: «Сюда меня буквально тянет сердце, которое хочет помочь»-1

Константин Герцев, корреспондент:  
29-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе в самом разгаре. В лагере находится игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря.  

Матушка Гавриила, вы человек здесь достаточно частый. Вы приезжаете, помогаете беженцам. С какой целью вы прибыли сегодня?  

Игуменья Гавриила в лагере беженцев: «Сюда меня буквально тянет сердце, которое хочет помочь»-4

Игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря:  
Сегодня праздник Александра Невского, который что говорил? Бог не в силе, а бог в правде. Поэтому всех поздравляю с праздником Александра Невского. И хочу сказать, что, действительно, с божьей помощью мы все это преодолеем. А сюда меня буквально тянет сердце, которое хочет помочь. Именно доброта спасет мир, невзирая на веру, национальности, любые взгляды. Человек получил от господа жизнь, поэтому ему надо жить. Люди находятся сейчас в сжатых условиях, не знают, что их ожидает. Но мы верим, что им какую-то маленькую радость приносим. Продуктовую, деткам сладкое: зефирки, печеньки, фрукты, сгущенка им очень понравилась. Хоть это маленькое утешение будет им помогать скрадывать ожидание гуманитарного коридора, куда они хотят попасть. С божьей помощью именно, я думаю, что все будет хорошо. Потому что бог не в силе, а в правде, с праздником Александра Невского.  

Константин Герцев:  
Как вы сейчас оцениваете состояние беженцев и вообще ситуацию в лагере?  

Игуменья Гавриила:  
Я думаю, конечно, что люди устали. Люди ушли от войны и пошли туда, куда их позвали, и столкнулись с таким недопонимаем, жесткостью и жестокостью, конечно, им очень тяжело. Но они тоже понимают, что все это должно разрешиться. Как сказал премудрый Соломон, все пройдет. Поэтому верим, что и эта проблема пройдет, потому что, как правило, после бури бывает солнышко. И сегодня выглядывает уже солнышко. Будем надеяться, что и на их улице будет праздник.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Игуменья Гавриила # Константин Герцев # Фотофакт

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