«Новая нефть» по-белорусски. Чем привлекательна микроэлектроника и есть ли спрос на наши технологии в мире?

Новости Беларуси. В борьбе за передел мира определяющее значение имеют технологии. Тот, кто обладает ими, способен не только выстоять, но и установить в будущем свои правила игры. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая «Планар» 17 марта – одно из ведущих предприятий микроэлектроники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

В этой сфере Беларуси удалось сохранить неплохие компетенции. Кроме «Планара», производством чипов у нас занимается «Интеграл» и НИИ радиоматериалов. А без микросхем сегодня не летают самолеты, не ходят поезда. В общем, никуда особо не продвинешься. Полупроводники уже называют «новой нефтью». И несмотря на то, что в 2022 году этот рынок просел из-за санкций и эпидемии коронавируса, многие все равно считают, что эта индустрия вырастет как минимум в два раза в ближайшее десятилетие. Объем мирового рынка в 2021 году составил 555 миллиардов долларов. Но вернемся на пятничное совещание на «Планаре».

Ольга Коршун:

Президент напомнил, что в свое время предприятия такого толка предлагали продать, мол, микроэлектроника требует сверхвложений. Это действительно так. Но вот сегодня, что называется, лови момент. Из-за санкций Россия испытывает дефицит критически важных микросхем – большую часть этого оборудования Москва импортировала, как и большинство стран, но сейчас это невозможно, а Беларусь готова стать проводником в микроэлектронику. Для нас это и возможность заработать, и освоить новые технологии, и укрепить партнерство. О всех компонентах сотрудничества расскажет наш политический обозреватель Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Вы же наверняка помните, что в этом здании на проспекте Победителей в Минске, которое находится за моей спиной, буквально два месяца назад открылась выставка «Беларусь интеллектуальная»? Под одной крышей сотни разработок белорусских ученых, тех, которыми мы гордимся. И первым оценить масштаб пригласили главу государства. Уже после она стала доступна для всех белорусов, колесила по стране. Говорят, что дети больше всего оценили роботов и электрокар. А те, кто постарше и чуть больше разбирается в тенденциях, уделяли внимание маленьким деталям. Речь идет о чипах, микросхемах, по сути, мозгах больших механизмов.

И еще одна немаловажная деталь для тех, кто, как говорится, любит искать подтексты и сопоставлять факты, глава государства «Беларусь интеллектуальную» посетил фактически накануне своих четырех важнейших визитов. По сути, один из них он анонсировал как раз на выставке, когда речь зашла о развитии искусственного интеллекта Объединенных Арабских Эмиратов. Разговор о высоких технологиях также был и в Зимбабве, и в Китае, буквально на этой неделе в Иране. И завершился определенный этап в развитии белорусской науки и конкретно микроэлектроники буквально в эту пятницу на совещании на заводе «Планар». Давайте обо всем по порядку.

Касаемо точной науки и конкретно микроэлектроники, Беларусь сегодня пожинает плоды жизни и развития в рамках СССР. Сверхдержава была одной из трех стран (еще США и Япония), которые, в принципе, могли потянуть освоение прорывной отрасли, а наша страна стала ее мозговым центром. И что отрадно, до сих пор не снижает планку. Санкции лишь подстегивают. Об этом много знают в том же Иране – за 40 лет под эмбарго им удалось развить свою прикладную науку. Иран сегодня входит в топ-5 мировых исследователей в области нанотехнологий. Достижениями похвастались и во время президентского визита. Договоренности на 100 миллионов долларов. Какие соглашения подписали Беларусь и Иран? Микроэлектроника сегодня отчасти то, ради чего ведутся войны. Борьба за технологии чуть ли не яростнее, чем за ресурсы. Сохранить суверенитет в этой сфере равно отстоять право на самостоятельное принятие решений по другим направлениям и возможность не плясать под чужую дудку, напротив. Лоббировать свои интересы. Диктовать условия, если хотите.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Наш Президент никогда ничего так просто не говорит и не делает. На сегодня, действительно, то, что нам необходимо и того, чего нам недостает, это современных технологий, которые позволят нам развить до определенного уровня некоторые элементы, о которых сегодня все говорят, но которых на сегодня у нас нет. У нас есть совместные производства, совместные проекты вместе с КНР именно в военной сфере. Мы знаем ракетостроение и вопросы, связанные с высокоточным оружием, беспилотными летательными аппаратами. На сегодня именно в вопросе высоких технологий мы говорим, что нам необходимо развивать вместе с ними то же самое. Производственные мощности создавать именно в военно-технической сфере, которая позволит нам в нашем регионе чувствовать себя безопасно. Наверное, все мы являлись с вами свидетелями и все прекрасно осведомлены о том террористическом акте, который был проведен у нас в Мачулищах. Президент тогда сказал: вызов принят. Я думаю, что именно это его заявление позволит сегодня в рамках произошедших переговоров совершенно по-другому взглянуть на то, как мы сможем ответить на этот вызов.

Но стоит понимать, что и у Ирана, и у Китая, и у Беларуси, по сути, общая проблема (помимо давления из вне). Мы успешно развиваем прикладную науку, но в фундаментальной, мягко говоря, есть к чему стремиться. Та же Россия, может и не имеет такого «Планара», но за счет фундаментальной науки выдает новые разработки в той же военной сфере. Это как развитый кругозор. И здесь союзникам есть чему поучиться друг у друга. Лукашенко: критически важная компонентная база для России будет производиться в Беларуси. Кстати, те же фотошаблоны производят в том числе и на «Планаре». По сути, это основа любой микросхемы. Но есть оборудование и поинтереснее. При том, что по отдельным видам у «Планара» серьезные конкуренты. Вдумайтесь: до пяти компаний из США и Японии.

Сергей Аваков, генеральный директор ООО «Планар»:

Здесь реализованы две технологии: исправление прозрачных и непрозрачных эффектов. Эта установка была признана лучшей в мире, американская компания, производитель № 1 фотошаблонов в мире производила тестирование нашей установки, американской и японской. И по их методике оценки наша установка получила 78 баллов, американская – 76, а японская – 68,5. И наша была признана лучшей.

В целом же предприятие экспортоориентировано, лишь 10 % остается в Беларуси. Все остальное продаем. И санкции не помеха. Иногда там просто негде применять такие тонкие технологии. И это определенно минус, над которым стоит работать той же промышленности. В том числе об этом шла речь на совещании с участием главы государства на «Планаре». Ученые, главы предприятий – все должны понимать серьезность момента.

Николай Казак, генеральный директор ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника»:

Надо воспользоваться моментом и занять свои ниши, свои рынки. По крайней мере, на постсоветском пространстве, а также в дружественных странах, которые в этом заинтересованы. Вот был Президент в Иране, там микроэлектроника тоже нужна. И даже Китай тоже покупает у «Интеграла», хотя у него существует 150 заводов по микроэлектронике. И он за последние лет пять примерно потратил на развитие микроэлектроники порядка 50 миллиардов долларов США. Если мы хотим воспользоваться этим, у нас в программе, которая была принята в декабре, записаны определенные целевые показатели. Но Президент сказал: знаете, а этого мало, надо ускоряться. Поэтому конкретное, на мой взгляд, поручение Министерство промышленности восприняло. Им надо ускоряться не до 180 нанометров, а, может быть, надо и ниже. Он сказал: надо укреплять науку. И вот это очень важно.