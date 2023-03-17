Лукашенко: критически важная компонентная база для России будет производиться в Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от производителей микроэлектроники активного освоения российского рынка. Вопросы развития этой наукоемкой отрасли сегодня, 17 марта, обсуждаются на площадке холдинга «Планар». Глава государства ознакомился с продукцией предприятия, в эти минуты проходит совещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко о белорусской микроэлектронике: «Поле для работы и дальнейшего развития у нас огромнейшее». Подробнее.

В июне 2022 года совещание по вопросам микроэлектронной отрасли уже проходило. Одно из поручений Александра Лукашенко – создание конкурентоспособного продукта и его вывод на зарубежные рынки в условиях санкционного давления. Подвижки есть: интерес к белорусских микросхемам проявляют инвесторы из Зимбабве и Арабских Эмиратов. Они готовы вкладываться не только в развитие микроэлектроники, но и другие промышленные отрасли нашей страны. Впрочем, основным партнером для Беларуси остается Россия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша страна обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы удовлетворить потребности российского рынка после ухода оттуда западных предприятий. Это шанс. И мы его должны использовать. Совместно с российской стороной сформировали перечень критически важной компонентной базы, которая будет производиться на наших предприятиях, разработана дорожная карта, план по ее освоению. Ряд элементов для российских предприятий мы уже начали поставлять. Подписано соглашение о создании совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов. Он позволит выполнять совместные опытно-конструкторские работы, снизить зависимость белорусских и российских потребителей от импортных поставок.