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Лукашенко на «Планаре»: борьба за эти производства и рынки является причиной военных столкновений

17 марта 2023 17:28
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от производителей микроэлектроники активного освоения российского рынка. Вопросы развития этой отрасли 17 марта обсудили на площадке холдинга «Планар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул Президент, место символическое – это сердце микроэлектроники Советского Союза.  

Лукашенко о белорусской микроэлектронике: «Поле для работы и дальнейшего развития у нас огромнейшее». Подробнее.  

Лукашенко на «Планаре»: борьба за эти производства и рынки является причиной военных столкновений-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Микроэлектроника – это то, без чего сегодня трактор не пашет, автомобиль не передвигается, даже мотоцикл, велосипед. Все эти товары используют электронику. Я уже не говорю, что самолеты не летают, ракеты тоже в космос не отправляются. Этим все сказано. Почему такое внимание сегодня к этим проблемам и к этим вопросам. Должен сказать, что не основные причины, но немаловажные – борьба за эти производства и рынки является причиной военных столкновений. Настолько важен этот спектр и, как здесь руководитель нам говорил, часть экономики. И я хотел бы сегодня вместе с вами предметно обсудить дальнейшую стратегию, тактику развития отечественной микроэлектроники. Как мы понимаем, наука не стоит на месте. Ученые кооперируются, в развитии микроэлектроники уже нельзя только конкурировать и замыкаться в национальных границах. Белорусские производители и сегодня занимают свою нишу на мировом рынке (подробности).  

Лукашенко на «Планаре»: борьба за эти производства и рынки является причиной военных столкновений-4

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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