Лукашенко на «Планаре»: борьба за эти производства и рынки является причиной военных столкновений

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Микроэлектроника – это то, без чего сегодня трактор не пашет, автомобиль не передвигается, даже мотоцикл, велосипед. Все эти товары используют электронику. Я уже не говорю, что самолеты не летают, ракеты тоже в космос не отправляются. Этим все сказано. Почему такое внимание сегодня к этим проблемам и к этим вопросам. Должен сказать, что не основные причины, но немаловажные – борьба за эти производства и рынки является причиной военных столкновений. Настолько важен этот спектр и, как здесь руководитель нам говорил, часть экономики. И я хотел бы сегодня вместе с вами предметно обсудить дальнейшую стратегию, тактику развития отечественной микроэлектроники. Как мы понимаем, наука не стоит на месте. Ученые кооперируются, в развитии микроэлектроники уже нельзя только конкурировать и замыкаться в национальных границах. Белорусские производители и сегодня занимают свою нишу на мировом рынке (подробности).