Министр промышленности Беларуси: «Мы сохранили свой потенциал в развитии микроэлектроники, мы понимаем, куда идём»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от производителей микроэлектроники активного освоения российского рынка. Вопросы развития этой отрасли 17 марта обсудили на площадке холдинга «Планар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул Президент, место символическое – это сердце микроэлектроники Советского Союза.

Сохранить суверенитет в сфере микроэлектроники важно, как ни в одной другой. По сути, это основа промышленности страны.