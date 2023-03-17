Министр промышленности Беларуси: «Мы сохранили свой потенциал в развитии микроэлектроники, мы понимаем, куда идём»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от производителей микроэлектроники активного освоения российского рынка. Вопросы развития этой отрасли 17 марта обсудили на площадке холдинга «Планар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул Президент, место символическое – это сердце микроэлектроники Советского Союза.
Сохранить суверенитет в сфере микроэлектроники важно, как ни в одной другой. По сути, это основа промышленности страны.
Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси:
Мы сохранили свой потенциал в развитии микроэлектроники, мы понимаем, куда идем. И Президентом была поставлена задача двигаться быстрее. Наращивать объемы производства, захватить те рынки, которые сегодня освободились в дружественных странах. И развиваться в удвоенном, утроенном темпе.
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