Гендиректор «Планара»: количество желающих купить наше оборудование возросло – мы законтрактованы до 2026-го
Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от производителей микроэлектроники активного освоения российского рынка. Вопросы развития этой отрасли 17 марта обсудили на площадке холдинга «Планар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул Президент, место символическое – это сердце микроэлектроники Советского Союза.
В период санкционных войн отказаться от «Планара» даже сильные мира не могут.
Сергей Аваков, генеральный директор ООО «Планар»:
Появились какие-то долгосрочные контракты. Плюс в этом и прошлом году, конечно, уже количество желающих купить наше оборудование возросло. Сейчас мы законтрактованы до 2026 года практически. И только думаем о том, как успеть все сделать. Сейчас вот запускаем проект по расширению производства. Хотя у нас только недавно, в прошлом году, закончился проект по модернизации производства, но это просто необходимо.
Тенденция последнего времени: хвастаться своими успехами в условиях санкций дурной тон. Но в случае с «Планаром» каких показателей ни коснись – сплошной позитив. От уровня доходов сотрудников, которые растут, до востребованности произведенного. Почему так, можно понять вот по этому диалогу во время экскурсии по предприятию.
Сергей Аваков:
Интерферометры – это те устройства, которые позволяют получить такие точности при координатных перемещениях. Есть только одна фирма в мире американская, которая такие интерферометры производит. И когда-то мы давно, еще в начале 1990-х годов, хотели купить у них, и тут вот целое дело было, мы кучу документов оформляли. Пока эта вся история длилась, мы сами разработали все. И интерферометры разработали, осевые платы разработали, фотоприемники разработали. И сейчас мы покупаем только лазер.
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