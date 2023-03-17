Гендиректор «Планара»: количество желающих купить наше оборудование возросло – мы законтрактованы до 2026-го

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от производителей микроэлектроники активного освоения российского рынка. Вопросы развития этой отрасли 17 марта обсудили на площадке холдинга «Планар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул Президент, место символическое – это сердце микроэлектроники Советского Союза.

В период санкционных войн отказаться от «Планара» даже сильные мира не могут.

Сергей Аваков, генеральный директор ООО «Планар»:

Появились какие-то долгосрочные контракты. Плюс в этом и прошлом году, конечно, уже количество желающих купить наше оборудование возросло. Сейчас мы законтрактованы до 2026 года практически. И только думаем о том, как успеть все сделать. Сейчас вот запускаем проект по расширению производства. Хотя у нас только недавно, в прошлом году, закончился проект по модернизации производства, но это просто необходимо.