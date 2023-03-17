Лукашенко: «Самое главное – знать, куда идти и что делать». Подводим итоги поездки на предприятие «Планар»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от производителей микроэлектроники активного освоения российского рынка. Вопросы развития этой отрасли 17 марта обсудили на площадке холдинга «Планар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул Президент, место символическое – это сердце микроэлектроники Советского Союза. Глава государства посетил производственные помещения. Ряд представленных установок – лучшие в мире. Спрос на такую продукцию большой. Только в 2022 году предприятие на 70 % нарастило экспорт, на 20 % увеличило выручку. Реализуют и ряд импортозамещающих проектов. Подробности в материале Алены Сыровой.

За внешне скромными стенами в самом центре Минска не каждый вычислит весьма нескромное по масштабу и уровню компетенций предприятие. «Планар» в свое время был синонимом советской электронной промышленности. Отрасли, развивать которую могли себе позволить только три государства в мире – СССР, США и Япония. И до сих пор то, что производят здесь – сложнейшее оптико-механическое, контрольно-измерительное и сборочное оборудование для микроэлектроники – не теряет актуальности, напротив. Гендиректор «Планара»: количество желающих купить наше оборудование возросло – мы законтрактованы до 2026-го. Подробности.

Чтобы оценить крутость «Планара», достаточно знать, что здесь производят фотошаблоны, без которых не создать ни одной микросхемы. Только в этом направлении семь видов оборудования. Вдумайтесь, по каждому из них у предприятия есть конкуренты в мире (от одной до пяти компаний).

И среди них ни одной российской. Это важно для понимания дальнейшего вектора развития и осознания факта, что не все смогли сохранить такие предприятия.

Сергей Аваков, генеральный директор ООО «Планар»:

Сейчас мы обсуждаем возможность создания такого консорциума, кооперации, которая позволит начать разработку степпера по технологии 13,5 нанометра. То есть самого, так сказать, современного. Но это не быстро, на это требуется 12 лет, по нашим расчетам. На Западе такой степпер 20 лет разрабатывали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, это на Западе!

– Но это еще нужно создать кооперацию. Хотя мы этим уже занимаемся давно. Уже лет 10 мы…

– Сергей, самое главное – знать, куда идти и что делать. Это главное.

Даже те, кто не испытывают особой симпатии к руководству Беларуси, едва ли будут отрицать, что нам удалось не растерять во многом благодаря Александру Лукашенко лично. И сегодня визит Президента на «Планар» одномоментно и признание того, что да, мы смогли, но в то же время есть, к чему стремиться. Впереди новый этап жизни сферы. Но прежде небольшой ликбез для тех, кто думает, что далек от микроэлектроники.

Сергей Аваков:

Если говорить микроэлектроника – это маленькая электроника. Потому что чем меньше электроника, тем она более быстродействующая, более мощная и, соответственно, более дорогая. Производство высокоточное, требующее особых условий. В лабораториях за стеклом работают уникальные специалисты.

Сергей Аваков:

39 слоев, значит, 39 шаблонов. И по очереди проецируют вот сюда. Наносят пленку, еще раз проецируют.

Александр Лукашенко:

И получается наслоение.

– Получается такой вот пирожок. Закрывают, герметизируют – готовая микросхема. Вот таким образом. Такой подход должен быть во всем. Глава государства ориентирует не тратить время на оглядки по сторонам, ориентировать на запрос. Александр Лукашенко держит руку на пульсе развития микроэлектроники. В июне на эту тему состоялся большой разговор – пришли к тому, что рассчитывать нужно только на себя, потому важно заместить то, что привыкли закупать. Кто владеет технологиями – владеет правом не плясать под чужую дудку.

Николай Казак, генеральный директор ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника»:

В частности, фотоприемники. Мы не выпускали. Весь Союз. Мы покупали, в основном, фирмы Hamamatsu. Японская фирма. И она такой мировой лидер в этой области. А потом, когда санкции – это все перестало. Хорошо, что мы начали работать в этом направлении. В результате мы создали на сегодня кремниевые лавинные фотодиоды, которые замещают, сегодня их уже потребляет «Пеленг», потребляет предприятие «ЛЭМТ», например, Китай и Россия.