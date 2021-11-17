«Ночь под открытым небом – это угроза для жизни». Посмотрите, как и кто помогает в Беларуси беженцам на границе

Новости Беларуси. Белорусские медики продолжают оказывать помощь пострадавшим беженцам. Все, кому была необходима госпитализация, проходят лечение в больницах Гродно. На сегодня, 17 ноября, в стационарах региона остаются 6 человек из числа группы иностранных граждан, застрявших на границе с Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многим помощь оказывают амбулаторно.

У логистического центра, который по поручению Президента подготовили для приема беженцев, дежурят несколько машин скорой помощи. Бригады медиков также работают на месте стихийного лагеря у погранперехода «Брузги» – часть беженцев так и остается в полевых условиях. Они терпеливо ждут положительного для них решения ЕС. Людям продолжают доставку гуманитарной помощи, обеспечивают водой. Съемочная группа Вероники Кудринецкой работает на месте.

Эта маленькая девочка еще не знает, что ей пришлось пережить. О том, как она месяц отроду спасалась от бомбежек, бежала через границу, попала под обстрел польских водометов и светошумовых гранат, мама расскажет ей как-нибудь потом, когда подрастет. С двумя детьми на руках эта женщина бежала из Ирака. От переживаний у молодой мамы пропало молоко. Но это не самое страшное. По дороге в Европу, куда так стремятся беженцы из Ближнего Востока, дети заболели. «Я чуть спасла своих детей, сейчас мы здесь». Что рассказывает беженка, которая попала с границы в больницу? – читайте здесь.

Сейчас мама с малышами лежат в одном из отделений Гродненской областной детской клинической больницы. В стационарах Гродненской области, как детских, так и взрослых, принимают беженцев из Ближнего Востока. С любыми заболеваниями, в любые отделения. Сейчас в стационаре всего шесть иностранных пациентов. Четверо из них дети. Двое взрослых. 23-летний мужчина переведен со Щучинской больницы с диагнозом переохлаждение и двусторонняя пневмония. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ. Шесть человек, двое из них взрослые. Что врачи говорят о беженцах, которые сейчас в гродненской больнице? – читайте здесь.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Многим оказывают помощь амбулаторно. Рядом с логистическим центром в круглосуточном режиме дежурит карета скоро помощи. Люди до последнего оказываются от госпитализации, не хотят ехать в больницу, потому что боятся далеко уезжать от границы. Потому что до последнего верят, что Польша наконец-то даст им зеленый свет.

Мирным жителям из Ближнего Востока, спасающимся от войны и от равнодушия Евросоюза, на территории Беларуси помогают не только волонтерские организации, но и представители власти, и просто неравнодушные белорусы. Только за 17 ноября продуктовые наборы привезли депутаты Палаты представителей, спортивные клубы и БРСМ. Белорусский союз женщин тоже не остался в стороне: благодаря им у людей появились теплые вещи, одеяла, подушки и средства гигиены. Ситуация находится под личным контролем главы государства. На месте за оказание помощи беженцам отвечает губернатор региона и помощник Президента по Гродненской области.