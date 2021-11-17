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Зампредставителя России при ООН: кризис на белорусско-польской границе – следствие внешнего вмешательства

17 ноября 2021 07:32
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Кризис на границе Беларуси и Польши – это следствие дестабилизирующего внешнего вмешательства. Такое заявление сделала заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Зампредставителя России при ООН: кризис на белорусско-польской границе – следствие внешнего вмешательства-1

По словам дипломата, Евросоюзу необходимо отказаться от двойных стандартов при решении проблемы и взять ответственность за свои действия. При этом Россия готова сделать все возможное для организации переговоров Беларуси и ЕС. Если, конечно, в Брюсселе этого действительно хотят.  

Зампредставителя России при ООН: кризис на белорусско-польской границе – следствие внешнего вмешательства-4

Напомним, что ранее постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков заявил, что Минск ждет от Евросоюза первого шага для совместного решения вопроса безопасности на границе.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Анна Евстигнеева # Валентин Рыбаков # Фотофакт

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