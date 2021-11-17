Зампредставителя России при ООН: кризис на белорусско-польской границе – следствие внешнего вмешательства

Кризис на границе Беларуси и Польши – это следствие дестабилизирующего внешнего вмешательства. Такое заявление сделала заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам дипломата, Евросоюзу необходимо отказаться от двойных стандартов при решении проблемы и взять ответственность за свои действия. При этом Россия готова сделать все возможное для организации переговоров Беларуси и ЕС. Если, конечно, в Брюсселе этого действительно хотят.