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Беженец в логистическом центре: «Польская полиция – это террористы, из-за них я попал в госпиталь»

17 ноября 2021 17:39
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Новости Беларуси. Более 1 000 беженцев готовятся провести предстоящую ночь в логистическом центре, где по поручению Президента создали условия для приема людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь их обеспечили горячим питанием. Элементарно, проведя более недели в полевых условиях, беженцы смогли погреться.

Беженец в логистическом центре: «Польская полиция – это террористы, из-за них я попал в госпиталь»-1

Сегодня они приходят в себя после фашистских действий польских силовиков против безоружных людей. Поляки применили спецсредства и химоружие, нарушив все принципы человечности и международного права.

Как сейчас складывается обстановка на белорусско-польской границе, расскажет наш корреспондент Сергей Шуманский.

Беженец в логистическом центре: «Польская полиция – это террористы, из-за них я попал в госпиталь»-4

Сергей Шуманский, корреспондент:
Мы сейчас снова находимся в логистическом центре, где уже сутки ночуют и пребывают около 1 000 беженцев, которые на протяжении девяти дней жили на улице – в лесу, холоде, сырости. Сейчас они находятся в таких комфортных, насколько таковыми их можно назвать, условиях.

Они продолжают ждать, они говорят, что не хотят здесь оставаться. Они хотят двигаться туда, куда их позвали, они хотят в Европу, за своим будущим. Они не хотят возвращаться домой, ведь дома практически нет, там война, многие продали свои дома.

Мы пообщались с людьми, вот что они рассказывают.

Беженец в логистическом центре: «Польская полиция – это террористы, из-за них я попал в госпиталь»-7

Польская полиция – это террористы, из-за них я попал в госпиталь, после того как они распылили газ. Я направляюсь в Германию, а не в Польшу. Они говорят: «Нет, нет, нет».

Беженец в логистическом центре: «Польская полиция – это террористы, из-за них я попал в госпиталь»-10

Польская полиция воевала против нас водометами. Вода и газ попали прямо в глаза. Сегодня я хочу спокойной, настоящей жизни. Я хочу в Италию, там все мои родственники.

Беженец в логистическом центре: «Польская полиция – это террористы, из-за них я попал в госпиталь»-13

Здесь вода, еда есть, все есть. Жарко здесь, нормально. Семьи нет, только я.
– А куда едете?
– Я еду в Германию.
А почему Германия?
– Там друзья в Германии есть. Работать можно там. Работа есть в Ираке, много денег в Ираке. Там проблемы: школы, университетов нет, улиц тоже нет.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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