Беженец в логистическом центре: «Польская полиция – это террористы, из-за них я попал в госпиталь»

Новости Беларуси. Более 1 000 беженцев готовятся провести предстоящую ночь в логистическом центре, где по поручению Президента создали условия для приема людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь их обеспечили горячим питанием. Элементарно, проведя более недели в полевых условиях, беженцы смогли погреться.

Сегодня они приходят в себя после фашистских действий польских силовиков против безоружных людей. Поляки применили спецсредства и химоружие, нарушив все принципы человечности и международного права.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Мы сейчас снова находимся в логистическом центре, где уже сутки ночуют и пребывают около 1 000 беженцев, которые на протяжении девяти дней жили на улице – в лесу, холоде, сырости. Сейчас они находятся в таких комфортных, насколько таковыми их можно назвать, условиях.

Они продолжают ждать, они говорят, что не хотят здесь оставаться. Они хотят двигаться туда, куда их позвали, они хотят в Европу, за своим будущим. Они не хотят возвращаться домой, ведь дома практически нет, там война, многие продали свои дома.