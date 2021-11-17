Беженец в логистическом центре: «Польская полиция – это террористы, из-за них я попал в госпиталь»
Новости Беларуси. Более 1 000 беженцев готовятся провести предстоящую ночь в логистическом центре, где по поручению Президента создали условия для приема людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь их обеспечили горячим питанием. Элементарно, проведя более недели в полевых условиях, беженцы смогли погреться.
Сегодня они приходят в себя после фашистских действий польских силовиков против безоружных людей. Поляки применили спецсредства и химоружие, нарушив все принципы человечности и международного права.
Как сейчас складывается обстановка на белорусско-польской границе, расскажет наш корреспондент Сергей Шуманский.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Мы сейчас снова находимся в логистическом центре, где уже сутки ночуют и пребывают около 1 000 беженцев, которые на протяжении девяти дней жили на улице – в лесу, холоде, сырости. Сейчас они находятся в таких комфортных, насколько таковыми их можно назвать, условиях.
Они продолжают ждать, они говорят, что не хотят здесь оставаться. Они хотят двигаться туда, куда их позвали, они хотят в Европу, за своим будущим. Они не хотят возвращаться домой, ведь дома практически нет, там война, многие продали свои дома.
Мы пообщались с людьми, вот что они рассказывают.
Польская полиция – это террористы, из-за них я попал в госпиталь, после того как они распылили газ. Я направляюсь в Германию, а не в Польшу. Они говорят: «Нет, нет, нет».
Польская полиция воевала против нас водометами. Вода и газ попали прямо в глаза. Сегодня я хочу спокойной, настоящей жизни. Я хочу в Италию, там все мои родственники.
– Здесь вода, еда есть, все есть. Жарко здесь, нормально. Семьи нет, только я.
– А куда едете?
– Я еду в Германию.
– А почему Германия?
– Там друзья в Германии есть. Работать можно там. Работа есть в Ираке, много денег в Ираке. Там проблемы: школы, университетов нет, улиц тоже нет.
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