«У некоторых есть химические ожоги глаз». Юрий Караев рассказал, с чем беженцы обращаются к врачам после водомётов

Новости Беларуси. Фрагменты боеприпасов, следы от химикатов и травмы пострадавших беженцев. Польша всеми силами пытается замести следы своей агрессии на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще вчера, 16 ноября, замерзающих людей травили газом и обливали ледяной водой. А сегодня, 17 ноября, в информационном поле бесчеловечные выходки польских силовиков стараются выставить героизмом.

Подмена понятий – единственное, что остается режиму Дуды. Ведь доказательств беспрецедентной агрессии Польши в отношении Беларуси более чем достаточно. Происходящее накануне эксперты назвали актом против человечности. Кадры зверского отношения к безоружным беженцам, журналистам, женщинам и детям стереть не получится. На видео с белорусско-польской границы отчетливо видно, как польские силовики бросают гранаты по людям на нашей территории. Сотрудники Следственного комитета обнаружили на месте вчерашних событий фрагменты польских боеприпасов и следы химического вещества, которое использовалось при применении водометов. Людей травили умышленно.