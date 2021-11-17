«У некоторых есть химические ожоги глаз». Юрий Караев рассказал, с чем беженцы обращаются к врачам после водомётов
Новости Беларуси. Фрагменты боеприпасов, следы от химикатов и травмы пострадавших беженцев. Польша всеми силами пытается замести следы своей агрессии на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще вчера, 16 ноября, замерзающих людей травили газом и обливали ледяной водой. А сегодня, 17 ноября, в информационном поле бесчеловечные выходки польских силовиков стараются выставить героизмом.
Подмена понятий – единственное, что остается режиму Дуды. Ведь доказательств беспрецедентной агрессии Польши в отношении Беларуси более чем достаточно. Происходящее накануне эксперты назвали актом против человечности. Кадры зверского отношения к безоружным беженцам, журналистам, женщинам и детям стереть не получится. На видео с белорусско-польской границы отчетливо видно, как польские силовики бросают гранаты по людям на нашей территории. Сотрудники Следственного комитета обнаружили на месте вчерашних событий фрагменты польских боеприпасов и следы химического вещества, которое использовалось при применении водометов. Людей травили умышленно.
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Сегодня уже после того, как адреналин отпустит, будут, наверное, и обращения опять по глазам, по слизистой. Как выяснилось, у некоторых есть химические ожоги глаз от той слезоточивой раздражающей составляющей, которая была в водометах. Потому что и некоторые журналисты тоже попали под эту струю и говорили о том, что слизистая и глаза пострадали от той смеси, что была в водометах.
От применения поляками спецсредств на границе пострадали беженцы и сотрудники СМИ. Некоторых пришлось госпитализировать. Сейчас в больницах Гродно находятся 6 пациентов из числа беженцев, среди них – 4 ребенка. Действия польских силовиков – нарушение всех международных правил, которые запрещают применять водометы при температуре воздуха ниже +7°C. А использование светошумовых гранат можно расценивать как обстрел нашей территории.
Читайте также:
Сколько беженцев за ночь обратились к медикам в центре на границе? Есть госпитализированные
Накормили кашей с говядиной и осмотрели пострадавших. Как относятся к беженцам в логистическом центре?
Ситуация может перерасти в военный конфликт. Каким был 9-й день на белорусско-польской границе?