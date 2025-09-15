Херсонская область намерена восстановить кооперацию с белорусскими предприятиями

Сотрудничество Беларуси и России сферой безопасности не ограничивается, хотя сегодня это одно из важнейших направлений. Интеграция продолжает углубляться и в других сферах. Сегодня Президент провел встречу с губернатором Херсонской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Сальдо в Беларуси уже бывал, но в должности руководителя региона приехал впервые.

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области:

Нет, наверное, такого населенного пункта или села в Херсонской области, как и во всей нашей необъятной родине, где не знали бы, что такое трактор «Беларус». И сейчас белорусская машиностроительная отрасль показывает, что она умеет самые современные образцы техники делать.

Херсонская область, ее левобережная часть аграрная. И она требует обновления всей техники сельскохозяйственной. Потому что за последние годы большая часть техники была западной. Сейчас эта техника практически не работает, потому что нет запчастей. Мы рассчитываем восстановить кооперацию с белорусскими предприятиями.

Также широко известны и пользуются спросом, и нужны они херсонским аграрием – калийные и различные другие удобрения. Это то, чем Беларусь может обеспечить Херсонскую область и наших аграриев. Со своей стороны мы не только помощи хотим, мы хотим взаимодействовать, сотрудничать и предоставить возможности Херсонской области для Беларуси.