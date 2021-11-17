Прямой эфир

Андрей Швед: показали оскал те, кто в 2020 году организовали попытку уничтожения Беларуси

17 ноября 2021 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Преступление против безопасности человечества. Так Следственный комитет Беларуси квалифицировал действия польских силовиков на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на все попытки соседей обелить себя после зверского отношения к беженцам, фактов не стереть. Наши следователи собрали достаточно доказательств цинизма и бесчеловечности польских силовиков в районе погранперехода «Брузги».

Андрей Швед: показали оскал те, кто в 2020 году организовали попытку уничтожения Беларуси-1

Ксения Худолей, корреспондент:
То, что в современном мире можно так по-детски оправдывать бесчеловечность, поражает. После вчерашней операции поляки с гордостью поздравляли своих силовиков. Пресс-секретарь польских спецслужб бьется в эйфории. Мол, молодцы, спасли страну. Спасли от чего? От обездоленных безоружных людей, журналистов с микрофонами, беременных беженок и их младенцев? Видимо, ждать адекватности там не от кого. Впрочем, доказательств преступной жестокости Варшавы достаточно для законных обвинений.

Андрей Швед: показали оскал те, кто в 2020 году организовали попытку уничтожения Беларуси-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Показали оскал те, кто в прошлом году организовали попытку уничтожения Беларуси. В очередной раз. Мне кажется, уже самые наивные люди видят, понимают и знают, с кем мы имеем дело. Что касается оценки, здесь она одна – она должна быть правовая. И виновные с польской стороны, которые совершают явные противозаконные действия, должны понести ответственность. Необходимые процессуальные решения уже приняты. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка. Это будет бесспорная, объективная информация о тех формах и методах травли, попытках уничтожения и так далее, которые на сегодняшний день совершают польские силовики со своей территории в отношении тех лиц, которые находятся на территории Республики Беларусь.

Андрей Швед: показали оскал те, кто в 2020 году организовали попытку уничтожения Беларуси-7

Читайте также:  

«У некоторых есть химические ожоги глаз». Юрий Караев рассказал, с чем беженцы обращаются к врачам после водометов  

Зампредставителя России при ООН: кризис на белорусско-польской границе – следствие внешнего вмешательства  

«Если будет возможность, я поеду в Германию, но не хочу возвращаться домой». Поговорили с беженцами на границе  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Андрей Швед # Ксения Худолей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Кто, как не они, знают ситуацию на местах». Александр Турчин поздравил участковых с профессиональным праздником
17 ноября 2021 15:45

«Кто, как не они, знают ситуацию на местах». Александр Турчин поздравил участковых с профессиональным праздником

«Она должна быть в свободном доступе». В Беларуси хотят выпустить книгу о беженцах. Зачем она нужна?
17 ноября 2021 15:23

«Она должна быть в свободном доступе». В Беларуси хотят выпустить книгу о беженцах. Зачем она нужна?

БСЖ о нападении на журналистов: использовали водомёты и газ против наших коллег, которые фиксировали положение беженцев в лесу
17 ноября 2021 15:21

БСЖ о нападении на журналистов: использовали водомёты и газ против наших коллег, которые фиксировали положение беженцев в лесу