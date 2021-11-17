Андрей Швед: показали оскал те, кто в 2020 году организовали попытку уничтожения Беларуси

Ксения Худолей, корреспондент: То, что в современном мире можно так по-детски оправдывать бесчеловечность, поражает. После вчерашней операции поляки с гордостью поздравляли своих силовиков. Пресс-секретарь польских спецслужб бьется в эйфории. Мол, молодцы, спасли страну. Спасли от чего? От обездоленных безоружных людей, журналистов с микрофонами, беременных беженок и их младенцев? Видимо, ждать адекватности там не от кого. Впрочем, доказательств преступной жестокости Варшавы достаточно для законных обвинений.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Показали оскал те, кто в прошлом году организовали попытку уничтожения Беларуси. В очередной раз. Мне кажется, уже самые наивные люди видят, понимают и знают, с кем мы имеем дело. Что касается оценки, здесь она одна – она должна быть правовая. И виновные с польской стороны, которые совершают явные противозаконные действия, должны понести ответственность. Необходимые процессуальные решения уже приняты. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка. Это будет бесспорная, объективная информация о тех формах и методах травли, попытках уничтожения и так далее, которые на сегодняшний день совершают польские силовики со своей территории в отношении тех лиц, которые находятся на территории Республики Беларусь.