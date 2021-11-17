Представитель Международной федерации курдских общин о беженцах: «Их обманули какие-то западные представители»

Новости Беларуси. Более 1 000 беженцев готовятся провести предстоящую ночь в логистическом центре, где по поручению Президента создали условия для приема людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь их обеспечили горячим питанием. Элементарно, проведя более недели в полевых условиях, беженцы смогли погреться.

Сергей Шуманский, корреспондент : Сегодня журналистам удалось пообщаться с представителем Международной федерации курдских общин. Он подтвердил информацию о том, что никто с белорусской стороны не принимал участие в том, что эти люди оказались здесь, в такой ситуации. Они действительно направлялись в Европу, в основном в Германию, их туда позвали, пообещали работу. Они ехали к своим родственникам, а в итоге столкнулись со стеной непонимания, жестокости и совсем непонятных для них событий.

Фаград Амарян, представитель Международной федерации курдских общин:

Мы решили приехать и увидеть все своими глазами. После увиденного могу подытожить: в первую очередь хотелось бы выразить благодарность главе государства Лукашенко Александру Григорьевичу за то человеческое отношение, которое проявлено к этим бедным людям, которые уже, по сути, без крова, без всего они остались. Их обманули какие-то западные представители. Они все утверждают, все те, кто там, в Ираке, кто их уговаривал лететь, говорили на немецком языке, были переводчики.

– Давайте еще раз уточним: люди, которые уговаривали их лететь в Беларусь, разговаривали по-немецки.

– На немецком языке говорили с ними, были переводчики, которые объясняли, переводили. Суть обещаний такова: если вы доберетесь до Беларуси, здесь вас встретят представители Германии и дальше провезут без каких-либо проблем. На самом деле картина оказалась совсем не такой.

Мы в свою очередь слышим и видим, что якобы это политика Республики Беларусь. Это не так на самом деле, эти люди не видели их в глаза, белорусов и русских. Они только здесь увидели этот народ. В целом и народу, и сотрудникам, и пограничникам Республики Беларусь люди очень признательны, выражают благодарность и любовь за то человеческое отношение, которое к ним проявляется.