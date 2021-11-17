Сколько беженцев за ночь обратились к медикам в центре на границе? Есть госпитализированные

Новости Беларуси. Внимание всего мира приковано к ситуации на западной границе Беларуси. Около 1 000 беженцев провели эту ночь в логистическом центре, который для приема людей подготовили по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они впервые за долгое время ночевали под крышей и в тепле. Центр «Брузги» находится примерно в полутора километрах от въезда на территорию Польши. Круглосуточно там дежурят медики. Жалобы стандартные для переохлаждения и отравления химическим составом, который 16 ноября польские силовики добавили в водометы. К врачам за ночь обратились четыре человека. Среди них один ребенок. Годовалый малыш госпитализирован, но пострадавших гораздо больше.

Объясняется это особым менталитетом беженцев – они обращаются за помощью, только когда ситуация становится критической. Плюс многие боятся, что пропустят момент перехода границы. Некоторые семьи готовы вернуться домой. В четверг, 18 ноября, запланирован первый рейс. Списки желающих сейчас уточняются.