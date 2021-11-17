Сколько беженцев за ночь обратились к медикам в центре на границе? Есть госпитализированные
Новости Беларуси. Внимание всего мира приковано к ситуации на западной границе Беларуси. Около 1 000 беженцев провели эту ночь в логистическом центре, который для приема людей подготовили по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они впервые за долгое время ночевали под крышей и в тепле. Центр «Брузги» находится примерно в полутора километрах от въезда на территорию Польши. Круглосуточно там дежурят медики. Жалобы стандартные для переохлаждения и отравления химическим составом, который 16 ноября польские силовики добавили в водометы. К врачам за ночь обратились четыре человека. Среди них один ребенок. Годовалый малыш госпитализирован, но пострадавших гораздо больше.
Объясняется это особым менталитетом беженцев – они обращаются за помощью, только когда ситуация становится критической. Плюс многие боятся, что пропустят момент перехода границы. Некоторые семьи готовы вернуться домой. В четверг, 18 ноября, запланирован первый рейс. Списки желающих сейчас уточняются.
Наша съемочная группа работает на месте событий. Последнюю информацию узнаем у Вероники Кудринецкой.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Вот так выглядит утро в логистическом центре, где первую ночь в тепле провели 1 200 беженцев. Для них была организована вода, работает генератор. Они могли подзарядить свои телефоны и связаться с родственниками. Сейчас люди выстроились в организованную группу в ожидании завтрака. Как раз сейчас волонтеры Красного Креста разгружают продуктовые наборы. В них, как всегда, все самое необходимое – молоко, консервы, конфеты для детей.
Буквально через полчаса они будут раздавать первые продуктовые наборы. Еще подъехала помощь в виде теплых одеял и подушек, которые людям раздадут позже. Надо напомнить, что еще примерно 1 200 человек остаются у пункта пропуска «Брузги». За ночь, конечно, у них появились очередные симптомы переохлаждения – кашель, насморк. Бригады скорой помощи дежурят в круглосуточном режиме. За ночь по разным данным обратились больше десятка человек, в том числе дети.
Одна мама с ребенком были госпитализированы. Ответственные по Гродненской области Владимир Караник и Юрий Караев находятся здесь, координируют работу волонтеров, Красного Креста, МЧС. Буквально через полчаса-час сюда подъедут депутаты Палаты представителей с очередной партией гуманитарной помощи, в которой также будут продуктовые наборы, теплые вещи, вещи первой необходимости.
Вероника Кудринецкая:
Работа кипит, все делается, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно. Но не забываем, что часть беженцев находится у пункта пропуска «Брузги». Волонтеры Красного Креста обещают, что в ближайшее время их тоже распределят в теплые помещения.
Ольга Шерснева, СТВ:
Польский режим продолжает устрашать людей. Утром 17 ноября по ту сторону колючей проволоки начались активные приготовления к очередной провокации. Вдоль линии границы беспрерывно курсируют водометы. Продолжают наращивать военную силу. Часть беженцев вернулись к официальному пункту пропуска в надежде на мирный диалог.
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